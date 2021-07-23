全球對智慧交通的建設方興未艾，友達(2409)旗下工商應用顯示器的子公司達擎今日宣布，與歐洲最大鐵路營運商德國鐵路公司(DB)合作，在德鐵為智慧交通規畫的IdeasTrainCity(IDEENZUG CITY) 未來概念列車中導入達擎28.6吋TARTAN長條型面板，透過TARTAN突破空間限制的特殊尺寸及彈性安裝等優勢，重塑乘車的嶄新體驗。

目前德國每年有高達20億人次透過德鐵穿梭於德國城鎮之間；未來，德鐵估計區域通勤人口更將以每年10億人次的速度激增。德鐵於2018年啟動未來概念列車IdeasTrain開發平台，此次新發表的未來概念列車模型，集結各項長久發展、可靠的技術，以及產業生態圈夥伴，以不同功能的空間設計滿足乘客的多元需求，讓通勤不只舒適、安全，更將車廂的乘坐體驗轉化為個人化的服務。

未來概念列車包含通勤辦公的私人區域、觀賞運動賽事的視聽空間、配備健車身及數位健身訓練的健身房、專為玩家打造的遊戲區、適合兒童玩耍的親子區、餐飲區、公共休息區等主題模組。德鐵導入達擎的TARTAN顯示產品，著眼TARTAN顯示技術與眾不同的尺寸比例，能為車廂空間帶來更大的使用效益、營造更出色的觀賞體驗，並提供更多的設計彈性。

德鐵未來概念列車中採用達擎28.6吋TARTAN長條型面板，特殊的加長比例可同時呈現動態即時的行車資訊及廣告宣傳。因應以乘客需求為中心及便於辦公、攜帶自行車等彈性空間配置，TARTAN客製化的各種尺寸不受空間限制，除了可安裝於車廂狹長畸零部位，亦能針對不同列車車型提供多樣化選擇。