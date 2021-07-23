越南新冠肺炎疫情居高不下，加上中國大陸河南鄭州暴雨成災，使正隆(1904)、永豐餘(1907)和榮成(1909)等造紙股近日明顯轉弱。不過，投顧法人指出，由於目前屬於傳統淡季，雨災及疫情對後續影響有限，仍看好下半年旺季動能，僅略微修正個股目標價、仍維持買進評等。

造紙類股7日觸及549.71點新高後拉回，22日下探450.52點，半個月來修正幅度達18％。今（23）日開高後量增勁揚4.94％至476.49點，終場上漲4.29％、收於473.53點，領漲盤面各類股。

個股方面，由林漿紙大廠華紙(1905)放量飆升7％、收於27.5元領軍，工紙代理銷售商寶隆(1906)勁揚4.86％、收於20.5元居次，正隆上漲4.04％、收於43.8元，榮成上漲3.94％、收於29元，永豐餘上漲3.81％、收於40.85元，士紙(1903)亦上漲2.79％、收於59元。

投顧法人指出，三大工紙廠在中國大陸以榮成及永豐餘為主力，分占總產能80％及40～50％，生產基地主要位於江蘇、浙江與湖北，不受河南鄭州雨災影響。目前榮成稼動率維持滿載，僅部分客戶拉貨略微放緩、出貨量約9成，永豐餘稼動率降至70％，外銷訂單則略減。

越南則以正隆及永豐餘為主力，工紙產能分占總產能約20％及10～15％，雖然主要生產基地位於疫情重災區的平陽省、同奈省與隆安省等，但雙方均配合「三就」政策實施封閉式管理，且紙廠自動化比重較高，人力需求相對低於成衣及製鞋，目前整體影響可控。

投顧法人指出，正隆越南平陽工紙廠稼動率維持滿載，惟受客戶因疫情停工影響，約有2成訂單出貨放緩。而永豐餘越南工紙廠稼動率則放緩至50～70％，出貨品項以小體積包材盒為主，主要供應越南境內電商出貨品項需求。

至於台灣部分，正隆、永豐餘及榮成工紙產能分占總產能約70％、45～50％及約20％，目前市場需求暢旺，稼動率維持滿載。由於疫情三級警戒影響，原料的國內廢紙回收短缺狀況顯現，使7月國內廢紙均價達每公斤3.77元、月增達34％。

展望後市，在廢紙成本推升、紙品需求暢旺下，投顧法人認為隨著進入傳統出貨旺季，持續看好正隆、永豐餘與榮成下半年營運將維持高檔，加計中國大陸今年落實禁廢令，原料短缺將推升境內工紙報價與增加工紙進口，增添營運成長動能，對今年獲利預期不變。

整體而言，因目前為傳統淡季，紙廠稼動率本就放緩，投顧法人認為中國大陸雨災和越南疫情對正隆、永豐餘、榮成影響皆不顯著、維持「買進」評等，但考量越南疫情升溫使後續營運不確定性提高，將正隆及永豐餘目標價自60元調降至50元，榮成則維持34元不變。