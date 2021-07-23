澳洲新南威爾斯省周五公布的新冠病毒新增確診病例數創下今年新高，迫使其政府進一步收緊首府雪梨市的封鎖措施，並表示當地的疫情已經成為「國家緊急狀態」。

新南威爾斯省長Gladys Berejiklian周五宣布單日新增病例為136例，她表示：「毫無疑問地，現階段這些數字並未朝著我們希望的方向發展」。

Berejiklian並表示，這個澳洲最大城市的居家令，可能從目前7月30日的截止日期進一步延後。

最重要的是，在雪梨的新增病例中，至少有53例在確診之前，是在社區裡具有傳染力的感染者。當地政府已經表示，這個數字必須接近於零，雪梨才能解封。

該省首席衛生官Kerry Chant表示，全國疫苗接種計畫有必要重新聚焦於雪梨的疫情熱區。她並表示：「今天我已通知政府，這是『國家緊急狀態』，需要採取額外的措施來減少病例數」。

當政府正式宣布「國家緊急狀態」時，通常會釋出聯邦政府資金，並提供其他援助措施。

由於澳洲疫情未見放緩，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）周五宣布，紐澳兩國之間入境免隔離的「旅遊泡泡」計畫全面暫停至少八周時間。此前紐西蘭已經先行暫停與澳洲新南威爾斯、維多利亞和南澳大利亞三地的的「旅遊泡泡」計畫。

不過，首府為墨爾本的維多利亞省周五單日新增病例下滑至14例，且其中10例在具有傳染力的期間都處於隔離狀態。

維多利亞省和南澳大利亞省的防疫居家令暫定到7月27日。

目前澳洲約15%的成年人已完成疫苖接種，這個比例遠遠落後許多已開發國家。

澳洲首理莫里森周四為疫苗接種進度緩慢向人民致歉。其政府的目標，是在今年底以前完成成年人的疫苖接種。

澳洲聯邦衛生部長Greg Hunt周五表示，澳洲藥品監管機關已經批准輝瑞的新冠疫苗用於12至15歲兒童，但不會立即將該族群納入全國疫苖接種的計畫中。