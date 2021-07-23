合晶(6182)今股東會通過1.1元現金股利案，並進行董事改選。合晶董事長焦平海表示，後疫情時代，市場普遍預期未來兩年半導體景氣將轉趨熱絡，即便企業合併成風、美中貿易衝突導致全球供應鏈重組，半導體晶片因車市回溫以及5G及電動車(EV)等新領域的需求而持續增溫。合晶將以務實積極的態度來迎接全新一波的景氣循環。

合晶今選出6席董事和3席獨董，6席董事名單：焦平海、吳南陽、劉鎮圖、林明祥、邰中和、陳春霖；3席董董為蔡永松、林鳳儀、周德瑋。合晶目前由董事長焦平海同時兼任總經理職務。

合晶去年出貨量相較2019年期成長20%，其中8吋矽晶圓出貨量更在去年第四季創下新高，全球市占率提高至5.3%；新加入產品線的12吋磊晶代服務也獲得客戶認證，開始貢獻營收。受到平均銷售價格下滑，運輸成本不斷攀高以及新台幣大幅升值的影響，去年集團合併營收為74.2億元，每股盈餘1.02元。

合晶今年以來業績增長幅度明顯，上半年合併營收47.62億元，年增32.8％，法人認為本季業績將呈連六季增加態勢。目前合晶8吋生產主要在桃園龍潭，月產能約30萬片，規畫本季底擴至33萬片，另外楊梅廠也有6吋矽晶圓月產能約33萬片。至於目前陷於水災的合晶鄭州廠，主要生產8吋半導體矽晶圓，月產能17萬片，約台灣廠的5成。