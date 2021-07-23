大型科技股領高，隔夜美股小漲、連3紅。今日台股有底氣，開漲31.62點，報17603.95點，盤中多空展開拉鋸戰，使得大盤走勢飄渺，最高觸及17672.60點，最低則下探至17511.86點，最終收漲0.59點、報17572.92點，成功守住平盤，成交量5641.73億元。本周下跌322.33點或1.8%，周K翻黑。

今日外資(不含外資自營商)買超22.9824億元，投信買超5.7497億元，自營商買超5.1113億元，三大法人買超33.84億元。外資連2日買超，累計379.66億元，本周來累計賣超456.47億元，本月來累計賣超807.67億元，今年來累計賣超4774.87億元。

盤面上，電子權值股漲勢曇花一現，多頭追捧造紙、航運、鋼鐵。晶圓雙雄ADR兩樣情，台積電ADR收跌1.11%，台積電(2330)開漲1元至592元，即摔下平盤，收跌1.02%、報585元；聯電ADR收漲2.95%，加上外資昨大舉回補，聯電(2303)腳步穩，收1.35漲%、報52.7元。鴻海(2317)開高走低，收平盤價110.5元。大立光(3008)小跌0.82%、收3020元。惟聯發科(2454)走勢穩於盤上，收漲1.52%、報933元；IC設計連袂走揚，敦泰(3545)攻頂、收270.5元，富鼎(8261)收漲6.8%、旺宏(2337)收漲3.3%、晶相光(3530)收漲2.1%。LED人氣匯聚，光鼎(6226)、榮創(3437)、佰鴻(3031)、宏齊(6168)、麗清(3346)、光鋐(4956)等多檔放光明。

另看類股，造紙收漲4.29%傲視大盤，華紙(1905)勁揚7%，其餘如正隆(1904)、永豐餘(1907)、士紙(1903)漲幅落在2%-4%不等。航海王強勢回歸，類股收漲3.86%，志信(2611)盤中漲停鎖死至收盤；貨櫃三雄長榮(2603)大漲7.3%、陽明(2609)收漲3.5%、萬海(2615)收平。鋼鐵人同步發威，類股收漲3.02%，燁興(2007)亮燈漲停、領漲鋼鐵股，彰源(2030)收漲6.4%、威致(2028)收漲5.3%、中鴻(2014)收漲4.56%，個股一片紅。自7月27日起疫情警戒降至二級，觀光股嗨起來、類股收漲2.11%，美食-KY(2723)收漲3.2%、六福(2705)收漲2.8%、王品(2727)收漲2.6%、鳳凰(5706)收漲2.7%、雄獅(2731)收漲近2%。金融股收漲0.5%，金融股龍頭表現也算有撐，富邦金(2881)收漲1.07%、國泰金(2882)收漲0.33%。

今日台積電踉蹌，台股力守平盤。資金持續回流至電子，較前一交易日成長3%，為49.39%；航運資金占比35.96%，較前一交易日減少2.65%。美國聯準會FOMC會議將於下周展開，第一金投顧預期，該會議前夕的股市操作波動較大，不妨多留意車用及IC設計。群益投顧研究部副總裁曾炎裕則看好具有成長題材的中小型科技股。