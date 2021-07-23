基層診所近期不滿新冠疫苗接種免收掛號費，中央流行疫情指揮中心昨為此將行政費升至100元，並加設500人以下的1.5萬獎勵費。國民黨團今呼籲將費用溯及既往，補齊補足。對此，指揮中心表示，初步規劃是從更改合約，即不得收掛號費的日期開始算，不過還需要和地方政府討論。

昨日指揮官陳時中表示，最近疫苗施打量大，人多、行政作業也多。根據公協會反應，他們認為行政費用上與掛號費差距大，我們為此將行政費用從40元升至100元。獎勵費用方面，原來大於1000人就給3萬，1600人以上6萬，我們現在增加級次，大於500人就給1.5萬。

對於國民黨呼籲將費用溯及既往，陳時中表示，日期還在討論中，這段時間很多意見都會提供，包括全聯會、協會、學會也會提供意見，會和地方政府商量執行面，初步規劃是從更改合約起，即不得收掛號費的日期開始算，不過還需要和地方政府討論。