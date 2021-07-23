財政部指出，台新金控23日股東常會所稱投資彰化銀行股權期間之委屈及損失，政府應予補償等，財政部表示，與事實嚴重不合，嚴正澄清。

首先，台新金控為取得金管會同意併購保德信人壽，發布重大訊息承諾，自開始處分彰銀股份起6年內，完成所持全數股份之處分，此係其基於營運發展及財務能力之決策，財政部予以尊重。

其次，台新金控取得彰銀股權迄今，獲配現金股利109.69億元、股票股利9.4億股(依7月22日彰銀收盤價16.65元計算，價值約156.51億元)，共獲益266.2億元，並無投資虧損情事。

最後，至台新金今年6月10日處分彰銀2億股，案關成交均價為15.58元，低於當日彰銀最低價16.65元及收盤價16.70元，係其自行洽特定人以低於市價之約定交易條件所減少釋股利益，要求政府補償，實屬無理。

財政部表示，台新金具金融專業事業，對於營運策略及財務規劃之投資決策，應秉其專業審慎評估；至其所稱委屈損失等，亦有公開資料可稽，並非事實。

財政部本公股股權管理職責，全力守護全民資產，亦積極督導公股事業落實法遵，維護金融秩序穩定。

對於台新金屢以不實資訊訴諸媒體，就其投資經營決策及交易條件等自行計算損失，要求政府提出補償等，與事實嚴重不符，特予澄清。