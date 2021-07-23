東元股東會今日直球對決，小黃陣營在11席董事（含4席獨立董事）的改選戰中，僅拿下三席董事席次，獨董部分則全軍覆沒，席次明顯落後黃茂雄陣營的8席，不過針對此次的得票席次，黃育仁卻很滿意，他在下午召開的線上記者會中表示，這次的選舉結果已達成預訂目標。

東元股東會今日順利落幕，11席新任董事改選全數完成，其中，菱光科技所提名的改革派董事團隊，一共取得三席董事，由黃育仁、黃立聰、方頌仁等三位候選人順利當選，至於獨董席次則全數告吹。

不過針對此次選舉結果，黃育仁給出了「達成改革派所預設定的目標，並贏得了理想席次」的評價，他強調，原訂的一席獨董席次之所以沒有拿到，是選舉策略改變的結果，因為經考量，將配多配給一般董事，成功機率會比較高一些，事實證明也是如此。

對於成功拿一下三席董事，黃育仁認為是拜改革派所有股東、創始股東五大家族以及外資的肯定和阿嬤對他的鼓勵和期望之賜，才得以交出這張理想的成績單，證明自己真的可以做得到。

黃育仁表示，今年三月我毅然決然辭掉了常務董事和執行長的職位，自己跳出來，尋求股東的支持，之所以這樣義無反顧、痛下決定，其實是希望能為東元公司帶來不同的發展方向與未來，期望公司能聽見改革進步的聲音，經此一戰，他相信這樣的殷切期望，以及盼望改革的聲音，已經被聽見了。

黃育仁強調，面對瞬息萬變的經營變局，競爭者的步步進逼，東元的未來不能等、股東的權益不能等、客戶的需求不能等，東元公司接下來要如何決策布局，將會是新任經營團隊的重要課題，據此，黃育仁呼籲，自東元股東會正式落幕的這一天起，過去這段期間的諸多紛擾都可以就此畫下句點，並以理性、柔性的方式，朝向化解的方向走，讓東元得以步上改革這條路，恢復過去的榮耀。