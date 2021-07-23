波蘭一對情侶在沙灘當眾「連結」，一名正義哥看不下去，用人字拖狠打也鴛鴦屁屁。（截自YouTube影片）

近日歐洲解封，人們好不容易可以走入戶外，但波蘭一對情侶，竟然開心到在沙灘當眾進行「連結」，遭身旁民眾潑水也澆不熄慾火，一名「正義哥」實在看不下去，拿起脫鞋狠狠朝男子光溜溜的屁股打下去，並大聲怒斥，才將這對「野鴛鴦」分開。

據波蘭媒體《Super Express》報導，日前波蘭北部濱海城鎮米爾諾（Mielno）的海灘上，驚見一對情侶當眾上演活春宮，當時沙灘上人來人往，不少民眾看不下去，用潑水、拍肩等方式，企圖勸說，但「冷水澆不熄慾火」，這段男女換個姿勢繼續「連結」。

突然一名穿著黃色上衣的壯碩男子出現，揚起手中的人字拖，狠狠地朝男子光溜溜的屁股打下去，並大聲斥責，才終於將這對「野鴛鴦」分開。

當地警方事後證實，接獲民眾報案，找到該名進行猥褻行為的男子，並對他開出罰單，據了解，這名男子當時顯然喝醉；而當事女子則是下落不明。至於拿拖鞋狠打野鴛鴦的的男子，警方表示，如果被打男子認為自己受到傷害，他有權提告，不過目前尚未接獲相關訊息。

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