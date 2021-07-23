T1 元年創始球隊高雄海神，在23日正式宣布聘請「小天使姊姊」謝玉娟加入制服組，成為海神隊球員發展顧問。小娟姐長年深耕高雄基層籃球，如今將帶著整合「一三七」體系與學生籃球所累積下來的經驗與海神隊合作，期待將高雄打造為台灣籃球城市的新指標。

高雄海神隊母企業國揚集團旗下漢來、漢神事業體以高雄作為根基，如今職業隊亦選擇港都作為起始點，建隊宗旨除了打造屬於高雄人的職業籃球隊，更希望讓籃球文化能走入高雄每一個角落。小娟姊長年投入高雄學生籃球，與海神想要將高雄打造為籃球城市的願景不謀而合，相信在職業球隊資源與能量的注入後，能成為合力打造南台灣完整籃球體系的關鍵基石。

高雄海神隊總經理王德堯（Devin）表示，謝玉娟教練在此深耕多年，對於高雄在地從國、高中到大學，無論籃球生態或執行層面困境，皆有豐富經驗與想法，且對於高雄基層籃球都有一致願景，希望藉由謝玉娟顧問的參與，進而更深了解高雄基層的需求，從一三七為出發點擴及高雄基層各面向，讓海神隊成為高雄籃球向下紮根的推手。

謝玉娟投入籃壇逾25年，可以說執教的歲月大半都給了高雄，1996年進入七賢國中執教，其後擔任三民家商、義守大學總教練，進而串聯建立一三七體系，孕育「三民五虎」吳永仁、田壘、周士淵、莊曉文、李奇勳，現役陳侑昫、施顏宗、柯旻豪、吳怡斌等好手；如今也有門生如廖哲億執起普門高中籃球教鞭，在高雄基層建立自己招牌，進而讓一三七體系開枝散葉。

從教練帶球員、到建立自己的coaching tree，小娟姊從沒改變過自己的身份信念和堅持，過去她曾有名言：「我要當球員的姊姊，不是媽媽，姊姊的意思就是會疼會愛不會寵，永遠希望他們更好。」，其實無論球員或是高雄籃球，她都一樣，只要人還在高雄一天，她永遠會是高雄籃球運動的重要推手。

實際上在海神未入港前，謝玉娟已著手規劃整個願景與藍圖，未來在海神隊資源投入後，期盼長期舉辦各層級的訓練營、教練與裁判講習等。小娟姐強調，長遠目標不僅僅讓競技籃球受惠，更要讓資源深入高雄每個喜歡籃球的人身邊。

除了結合高雄職業與學生籃球以外，球團管理階層也期望謝玉娟能以多年執教經驗幫助海神隊，以她擅長的細膩觀察與溝通技巧切入，協助開發「球員使用說明書」，從不同面向幫海神打造全台最健全的職業籃球制服組，一步步往深耕在地並走向國際化的願景邁進。