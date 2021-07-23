張雅涵日前拍攝寫真集。（非常星工作室提供）

張雅涵因演出《戲說台灣》成為新女神，5月受唱片公司邀約合作推出翻唱千萬YT點閱單曲〈大田後生仔〉後，7月份加碼推出全新寫真預購；擁有好身材C奶的張雅涵連續六年推出新作品，這次寫真集給粉絲耳目一新的感覺，首次嘗試短髮造型更顯俏麗。張雅涵說：「這次寫真集有全裸拍攝的溫泉場景，因為私密處是以膚色膠帶貼著，但碰到水黏性不大，有一些曝光的照片因為太害羞了自己留著珍藏，現場工作人員都是一律女生讓我比較有安全感，可以放心地拍照。」

張雅涵寫真集共12套造型下足苦心，拍攝前一天因為與從小到大的好姊妹吵架而大哭，拍攝時她眼睛是腫的，沒想到意外拍出眼睛很深邃的效果，拍攝「下麵給你吃」主題時呈現甜美的感覺，還特別邀請了網紅好友香菱一起全裸泡湯。張雅涵因疫情打亂行程，原本的單曲宣傳計畫全泡湯，約損失六位數，「因為疫情都待在家裡，即使推出寫真集桃花也沒有比較好，跟異性0連結，希望疫情緩解除了可以讓大家恢復正常生活外，也助攻自己的桃花運」。