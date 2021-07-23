柯文哲最新說明

中央流行疫情指揮中心今(23日)表示，考量國內疫情及參酌其他國家的防疫調整經驗，經與各地方政府進行溝通討論後，指揮中心自7月27日至8月9日調降疫情警戒標準至第二級。關於7/27解封問題，市長柯文哲在防疫記者會中說，看其他國家例子，一下子放開，很多都重新爆發，也知道大家解封心情殷切，跟侯市長商量後，群聚吃飯擺最後，再等一周看看，其他項目先解，密切觀察，且戰且走。

柯文哲說，7/27公園涼亭、運動公園、狗活動區開放，7/31建國花市等開放，8/1動物園、兒童新樂園、科教館等開放。

針對行政院今宣布，27日起防疫警戒降級為二級警戒，並有條件開放餐飲內用，柯文哲表示，政策還是要根據科學，不能否認雙北地區還是有潛伏感染源，看其他國家一下解封又爆發，在疫苗覆蓋率不足的情況下，與新北市長侯友宜討論過後，決定內用吃飯還是會慢一周，看解封效果，且戰且走。

柯文哲說，其他國家一下解封又爆發，以色列和美國疫苗覆蓋率已超過50％，但遇到印度變種病毒，疫情又再次爆發，原則上都遵守中央命令，但群聚吃飯會慢一周，看解封效果，且戰且走，本周疫調還是會堅持，在解封過程中不要飆回去，都已停2個月，沒差一周時間。

綜觀今日全台疫情，本土確診個案部分，指揮中心表示，今日新增23例，以新北市13例為最多，其次為台北市及桃園市各4例、宜蘭縣及高雄市各1例。柯文哲今在防疫記者會中說明，目前北市大概會在一周40個上下，平均一天6個，檢查過目前不明感染源維持在1-2個，表示社區中還是有潛伏確診者，跟當年SARS不同，新冠肺炎這麼難纏，因為很多人無症狀，發病前一兩天就具傳染力，常常發病前已經感染人，很難斷根，這是很大問題。

副市長黃珊珊說，昨天中央下午有跟地方開會議，我去參加，北市跟新北市比較相同，因有不明感染源，會議上有跟陳時中部長說對飲食部分有疑慮，中央也提出婚宴，接下來是中元普渡，法會可遵循辦理，但普渡常辦餐會，中央說法普渡餐會希望不辦，但婚宴可辦，但對我們有很大困擾，至於娃娃機中央要求有派專人跟清消可開業，但執行上有困難，北市當然跟其他縣市不一樣，飲食部分知道很辛苦，業者受影響，但北市的確人口密集跟相關防疫措施的確需要更嚴謹，中央很尊重。

關於居隔者新措施，柯文哲說，每項政策進行沒想像中簡單，以前只有防疫旅館，或是防疫專責旅館，還要重新建立居家隔離防疫旅館，SOP重寫，人員重新招募，還有更重要找錢，當然希望民眾不要出錢，沒有錯，今天起居家隔離防疫旅館正式上線，一開始不會用強制手段，我相信市民素質，原則上被判定居隔者，除非一人一戶，原則上去住居隔旅館。不溯既往的概念是，在兩天解隔去住也麻煩，原則上今天制度建立，拜託你去住居隔旅館，舊的案例也可去但不強迫。

中央花40億免費打疫苗，不收取任何掛號費，但急轉彎宣布「加碼補助」，立委高虹安質疑是PK北市，柯文哲說，我想中央一開始也沒這規劃，我們因為實務的認知，以前100元疫苗處置費，我到第一線去看，發現台大少掉掛號費直接處理，像台大經得起不收掛號費，但不是每家都這樣，到醫師公會商量，既然疫苗一定要打，不然大家商議價格，統一價格，打一劑統一240元，所以就統一除了中央給140元，我們再給100元，當然中央要跟進，大概原來給多少都沒規劃，既然不曉得中央打多少給多少，講清楚，預算沒有編，現在就重新處理，簡政輕稅是行政原則，打疫苗速度變快，流程通暢一點，加加減減給統一數字這樣就好。