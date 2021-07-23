來自世界各地的優秀運動員即將齊聚東京，在全世界最大的奧運舞台上展開角逐。全國的運動迷，期待為國家代表隊奮力加油的你，快來看看可以如何透過Google與YouTube，安全無虞的遠距感受奧運賽事，緊抓2020 年東京奧運的完整動態！

1. 利用 Google 搜尋即時掌握最新消息

只要搜尋「奧運」，即可找出喜愛的賽事、運動與選手的最新資訊，甚至查看你的國家/地區在金牌榜上的排名。即使沒辦法收看奧運直播也不必煩惱，使用者可以觀看每日精彩回顧影片，掌握奧運焦點新聞。如果你熱愛分析數據，不妨前往 Google 搜尋趨勢頁面，看看你喜愛的運動有哪些有趣的搜尋統計資料。

2. 玩玩 Doodle Champion Island Games 放鬆一下

一起來玩Google與日本動畫公司 STUDIO 4°C 合力打造，有史以來規模最大的一款互動式 Doodle 遊戲吧！按一下 Doodle 即可進入遊戲世界並加入運動隊伍，與征服滑板、橄欖球、攀岩等領域的衛冕冠軍一較高下，同時感受 16 位元復古風的魅力。此外，穿越 Doodle Champion Island 的過程還有數十個驚喜和支線任務等著你，千萬別錯過！

3. 在 YouTube 和 Google TV 尋找官方電視台精選內容

7 月 23 日起，Marca Claro、Eurosport 等來自世界各地的奧運官方電視台都會在各自的 YouTube 頻道上直播賽事，提供相關片段和精彩集錦，歡迎收看！美國版的 YouTube TV 同樣會顯示 NBCUniversal 對於 2020 年東京奧運的即時報導，如果想觀看更多內容，歡迎前往 Olympics YouTube 官方頻道。這個月初，Google在 YouTube 以 YouTube Originals 系列的形式加入了奧運相關內容，這些全新系列包含「Strive」、「How To Olympics」、「Break the Record」，以及開幕典禮前的長篇紀錄片 《World Debut》。

4. 讓 Google 助理為你解答疑問

想知道誰贏了比賽，使用者可以直接問：「Ok Google，誰贏得了奧運女子籃球賽冠軍？」如果想知道特定國家的相關資訊，也可以像這樣問：「Ok Google，法國在奧運拿了幾個獎牌？」甚至可以直接吩咐：「Ok Google，告訴我東京奧運比賽有什麼趣聞軼事」。無論是用手機、智慧音箱還是其他支援的裝置，使用者都能透過 Google 助理掌握所有比賽重要詳情。

5. 透過 Google Play 應用程式掌握最新消息

為了不錯過任何精彩片段，可下載Google整裡的應用程式集錦，其中包含 Olympics 官方應用程式、官方電視台、新聞機構、社交、運動、遊戲及健身內容。

6. 運用街景服務、Google 藝術與文化與翻譯服務探索日本

即使無法親臨奧運會現場，使用者依然能使用 Google 街景服務進行當地的虛擬導覽—從白雪皚皚的群山與輝光閃爍的洞穴構造，到滿載歷史與文化的城市，這一切都不必離開座位就能盡情飽覽；或者也可以瀏覽日本的傳統工藝品與各種令人垂涎的美食，「甜蜜國度」則特別適合美食愛好者探訪尋奇。如果仍舊意猶未盡，還想學點日文，那麼 Google 翻譯可以助你一臂之力。