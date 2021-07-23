高端品質不穩？陳時中：符合標準才會放行 15:192021/07/23 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 傳出高端要擴大疫苗產能時，出現數據偏差太大的情形，指揮中心指揮官陳時中表示，「一定要符合標準才會放行」。高端疫苗示意圖。（圖／翻攝自高端臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 衛福部19日表示，高端疫苗通過緊急使用授權（EUA）後，允許專案製造，最快8月就能供貨，卻傳出高端要擴大疫苗產能時，出現數據偏差太大的情形，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，衛福部確認的是封緘檢驗後的品質，「一定要符合標準才會放行」。 陳時中表示，製程從小放大時有相關的製程確效等管理措施，但應由廠商來做批次的確效與檢驗，但衛福部重視的是成品，只要封緘檢驗後的成品就是符合品質的要求，「成品要符合我們標準才會放行」。 國產疫苗被退貨？高端：百分之百符合規格 疫情趨緩 民代有為民喉舌？各黨立委聲量王出爐 第一名面臨罷免壓力 #高端 #EUA #疫苗 #品質 #標準 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 降二級可取消居家辦公？陳時中建議「盡量維持」 15:052021/07/23 生活 民進黨不能讓BNT太早進來？媒體人一篇文怒揭「暗黑秘辛」 10:152021/07/23 政治 為鬥柯卻拔了基層診所的毛？他怒揭疫苗施打「可憐怪現狀」 09:172021/07/23 政治 娃娃機、按摩業可以開了！陳時中曝解封條件 15:492021/07/23 生活 是誰在擋BNT？最新民調曝 蔡政府甩鍋北京失敗 15:392021/07/23 政治 高端不良率高又提前解盲 柯文哲稱很奇怪：衛福部應出面講清楚 16:582021/07/23 政治 二級警戒「試辦兩周」 陳時中宣布降級指引 13:402021/07/23 生活 二期未採最適當劑量 EUA怎過的？ 04:102021/07/23 焦點要聞 憂成高端疫苗白老鼠 醫曝1關鍵打臉：民眾只須做2件事 10:062021/07/23 生活 遭爆8成疫苗被退貨 高端緊急回應了 11:012021/07/23 財經 免費打疫苗引怒火 高虹安質疑陳時中：當初是為與柯進行政治攻防 07:532021/07/23 政治 生活熱門新聞 侯友宜：防疫做到好 新北補習班才開放 - 生活 睡一覺起來「颱風還沒動」 吳德榮揭烟花爆發日 - 生活 「已故」颱風恐死而復活 超複雜天氣又添變數 - 生活 詹惟中打完AZ下面冒驚人反應 嗨爆：10年來第一次 - 生活 8旬婦5月下旬染疫亡今天才公布 指揮中心：回溯清查撈出 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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