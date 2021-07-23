衛福部19日表示，高端疫苗通過緊急使用授權（EUA）後，允許專案製造，最快8月就能供貨，卻傳出高端要擴大疫苗產能時，出現數據偏差太大的情形，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，衛福部確認的是封緘檢驗後的品質，「一定要符合標準才會放行」。

陳時中表示，製程從小放大時有相關的製程確效等管理措施，但應由廠商來做批次的確效與檢驗，但衛福部重視的是成品，只要封緘檢驗後的成品就是符合品質的要求，「成品要符合我們標準才會放行」。