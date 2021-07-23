技師、商務人士解禁？衛長：思考中 15:202021/07/23 工商 郭建志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （圖為桃園機場一景。圖／本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 有企業反應，目前沒有持有我國居留證的技師、商業人士無法入境，在國內疫情警戒降為二級後，可以入境了嗎？此外，在國外施打兩劑疫苗的國人，返國可「在家」居家檢疫，不必去防疫旅館嗎？ 對此，衛福部長陳時中23日回應，疫情警戒降級是「因應國內疫情控制得好」，但邊境還是要嚴管。他提到，目前會「稍微考慮」、但尚未定案的是，若「接種兩劑，且有完整保護力」的旅客入境時，有何「恰當的管理模式」，中央現在「開始在思考」。 疫情趨緩 民代有為民喉舌？各黨立委聲量王出爐 第一名面臨罷免壓力 打完2劑疫苗者放寬入境規範？陳時中這樣說 #技師 #疫情警戒 #兩劑 #入境 #思考 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《類股》水災、疫情免驚 彈「紙」神功大復活 15:072021/07/23 財經 3級警戒將降級 盧秀燕：中市採穩健漸進式解封 11:392021/07/23 生活 聖暉董座：全球半導體產能擴充需求強勁 拉升聖暉訂單能見度 14:202021/07/23 財經 《國際社會》雪梨疫情惡化 新南省：已成國家緊急狀態 15:072021/07/23 財經 疫情警戒降級 苗栗白沙屯拱天宮將局部開放 15:112021/07/23 生活 史上最慘！新冠疫情重擊 6月餐飲業營收大減4成 16:342021/07/23 財經 台中百年隧道去角質 恢復本來面貌 04:102021/07/23 地方新聞 二級警戒「試辦兩周」 陳時中宣布降級指引 13:402021/07/23 生活 創作《愛在疫情蔓延時》 水瓶男子募物資做公益 15:242021/07/23 寶島 餐廳能否開放內用 黃偉哲未鬆口：再想一想 16:282021/07/23 政治 無懼疫情 越籍新住民賣淫3個月遭逮 PCR篩檢陰性 11:232021/07/23 社會 生活熱門新聞 侯友宜：防疫做到好 新北補習班才開放 - 生活 睡一覺起來「颱風還沒動」 吳德榮揭烟花爆發日 - 生活 「已故」颱風恐死而復活 超複雜天氣又添變數 - 生活 詹惟中打完AZ下面冒驚人反應 嗨爆：10年來第一次 - 生活 8旬婦5月下旬染疫亡今天才公布 指揮中心：回溯清查撈出 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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