有企業反應，目前沒有持有我國居留證的技師、商業人士無法入境，在國內疫情警戒降為二級後，可以入境了嗎？此外，在國外施打兩劑疫苗的國人，返國可「在家」居家檢疫，不必去防疫旅館嗎？

對此，衛福部長陳時中23日回應，疫情警戒降級是「因應國內疫情控制得好」，但邊境還是要嚴管。他提到，目前會「稍微考慮」、但尚未定案的是，若「接種兩劑，且有完整保護力」的旅客入境時，有何「恰當的管理模式」，中央現在「開始在思考」。