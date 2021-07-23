自稱美國籍的男子以強烈的甜言蜜語攻勢，讓劉婦失去冷靜險些匯款。（蘆竹分局提供／蕭靈璽桃園傳真）

桃園蘆竹1名5旬婦人日前在網路上結識1名外籍男子，該男謊稱自己入境因簽證問題遭警方拘留需婦人匯款7萬元保釋金，更向婦人以「你對我的愛把我留在警察局」等情緒勒索方式施壓，逼婦人信以為真前往銀行準備匯款，所幸行員及時阻止，才險未受騙。

桃園蘆竹50歲的劉姓婦人1個月前透過臉書與1名自稱美國籍的男子相識，該男於聊天過程中不斷以甜言蜜語展開追求，短短數天便讓劉婦墜入愛河，該男見劉婦卸下心防，便謊稱自己原本要給劉婦一個驚喜已抵達台灣機場要與其見面，但因簽證有問題遭警方拘留，需留婦匯款7萬元的保釋金才能獲釋。

雖劉婦見匯款訊息一度懷疑該男詐騙，但該男趁劉婦錯亂之際，持續以「我的愛，我慢慢死去」、「我一生都愛你，但你傷了我的心」、「我沒有看到你對我的愛，把我留在警察局兩個星期。」誇張且文法錯亂的文字訊息讓劉婦更加心慌，便信以為真於21日下午前往銀行準備匯款。

所幸當時機警的行員見劉婦眼神閃爍且持續滑著手機確認訊息，形跡可疑懷劉婦遭到詐騙，隨即向警方報案，蘆竹警分局接獲報案後員警也迅速到場，經員警耐心說明及勸導並協助查證後，劉婦才醒悟過來自己竟是受詐騙集團欺騙感情甚至險受財物損失。