音樂團體「水瓶男子」創作歌曲《愛在疫情蔓延時》，盼傳達疫情期間的心情，讓愛持續下去。（林欣儀攝）

新冠疫情影響許多家庭，藝人黃錦雯受「待用餐」善舉感召，號召音樂團體「水瓶男子」創作歌曲《愛在疫情蔓延時》，於YouTube發表並發起物資招募，短短數天即募得250箱麥片，23日將所募物資捐贈給華山基金會、禾楓慈善老人關懷協會等團體，盼在疫情中幫助更多弱勢。

「我們都一樣的不安，面對孤單也多了一些負擔…」、「多點體諒多點愛，多少風雨的阻礙都不能把我們打敗…」，歌曲《愛在疫情蔓延時》是由林侑賢、蘇呈軒分別作曲、作詞，他們說，去年就曾經想要創作疫情相關歌曲，又受到錦雯號召，花了約1個月時間討論才譜出這首歌曲。

提到創作過程遇到的困難，負責寫詞的蘇呈軒說，在寫疫情主題時，就有點擔心可能涉及政治、不同人的立場而遭到誤解，也因此，用詞遣字要非常小心與精準，來來回回修改過許多次。作曲的林侑賢則說，因譜曲必須配合詞的內容，也受到此類用詞影響，有一次還因感覺曲風不夠溫暖，決定重投來過。

特別的是，《愛在疫情蔓延時》中有一段加入饒舌的元素，為了讓年紀較大的長者也能接受且朗朗上口，特別將饒舌部分寫得更順。透過歌曲除表達對疫情的心，也盼向一線防疫人員致敬、撫慰受傷的心靈。

同樣準備防疫物資、為弱勢盡心力的台中市議員吳瓊華則說，林侑賢是大肚區在地子弟，年輕人盡自己能力幫助弱勢，值得肯定。前立委顏寬恒表示，年輕人站出來號召，短短幾天就吸引許多人有錢出錢、有力出力，透過活動盼拋磚引玉，讓愛在疫情艱困時刻繼續傳遞。