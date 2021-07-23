聯發科(2454)法說會將在下周27日登場，美系外資出具最新研究報告，看好聯發科第三季動能持續強勁，也建議聯發科應該將重心擺在中端5G SoC、旗艦SoC兩塊市場，維持聯發科加碼評等、目標價1280元。

聯發科7月27日將舉辦法人說明會，美系外資預計聯發科第三季營收成長季增約10%以內，且利潤率將進一步提高，外資認為，即使聯發科第二季成長動能強勁，單季毛利率有機會上看45%，但第三季可望持續強勁，毛利率將落在44~47%，主要增長動力包括5G晶片組、WiFi 6和ASIC(客製化晶片)業務，且聯發科應繼續在第三季進一步漲價，有利於提高其WiFi SoC和電源IC的毛利率，且ASIC業務的利潤率也更高，維持聯發科加碼評等、目標價1280元。

美系外資認為，大陸智慧手機需求趨於穩定，但必須有低價5G手機需要重返市場，根據工信部數據，大陸智慧手機出貨量6月出貨年減少 9%，但年初至今的出貨量年增長15%，先前618促銷確實清理了一些渠道庫存，但是需要價格折扣推升購買較低售價的產品(例如人民幣1000元)，故在考慮5G滲透率的同時，也是時候該加入5G平價手機，故在大陸拚實現100%的5G滲透率和其他新興市場在2022年購買5G手機，平價產品是必須的。

美系外資指出，預計下周法說會聯發科與高通的新一輪競爭也將是關注焦點，外資認為聯發科應該專注於兩個細分市場，即中端5G SoC(天璣800/700系列)以滿足大陸四分之三城市和其他新興市場的需求，再來就是旗艦5奈米天璣2000在高端市場和高通對抗。

另外，美系外資也建議聯發科可以考慮在第一版的天璣2000中排除毫米波的功能，藉此降低功耗。