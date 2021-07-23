富豪汽車(Volvo)周五宣布，在去年疫情大爆發之後，復甦需求強勁，推進了該瑞典汽車製造商在今年1月至6月期間回復獲利。富豪汽車也準備在今年稍晚IPO。

由中國吉利汽車擁有的富豪汽車，目前正受到電動車需求成長的推動；但是全球半導體的短缺，也影響到許多汽車製造商的產量。

富豪汽車公布上半年營業利益為132.4億瑞典克朗(約15億美元)，優於去年同期的虧損9.89億瑞典克朗，去年上半受到疫情最初爆發的嚴重影響。

而在疫情爆發前的同期2019年上半，富豪獲利也僅55.2億瑞典克朗，表現沒有今年上半好。

執行長Hakan Samuelsson在聲明中表示，所有的市場地區都爆出了強勁增長，市占率提高、銷售結構增強、休旅車占比提高。富豪也繼續保持下半年銷售量的持平以及營收年增的財測前景。

富豪在本月稍早表示，上半年汽車銷量增加41%，來到38萬0757輛。