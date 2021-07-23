櫃買中心23日表示，圓裕企業（6835）於23日申請登錄興櫃股票，產業別是電子工業。

根據櫃買中心資料顯示，圓裕企業成立於1980年6月間，董事長為張志中，主要經營業務是FPC軟性印刷線路板、WIRE Harness連接線組等，送件時資本額為6億172萬元。

圓裕企業2020年業績，營收24億8102萬元，稅前盈餘2億1967萬元，稅後盈餘1億6354萬元，每股盈餘2.98元。

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