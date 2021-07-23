圓裕企業23日申請登錄興櫃股票 15:292021/07/23 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心23日表示，圓裕企業（6835）於23日申請登錄興櫃股票，產業別是電子工業。 根據櫃買中心資料顯示，圓裕企業成立於1980年6月間，董事長為張志中，主要經營業務是FPC軟性印刷線路板、WIRE Harness連接線組等，送件時資本額為6億172萬元。 圓裕企業2020年業績，營收24億8102萬元，稅前盈餘2億1967萬元，稅後盈餘1億6354萬元，每股盈餘2.98元。 彰化良民證申請 半年破萬件 印度催生獨角獸 科技新創IPO熱潮一波波 #圓裕 #申請登錄興櫃 #櫃買中心 #產業別 #電子工業 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 上海浦東 打造人民幣離岸金融中心 04:102021/07/23 焦點新聞 亞泰、亞泰一轉換債7月23日起預收款券 18:342021/07/22 財經 航運、鋼鐵回神 台股早盤漲逾70點 高端跌停 09:052021/07/23 財經 東元父子相爭 今股東會警防事端 04:102021/07/23 社會新聞 因應防疫降級 金管會下午四點宣布金融業因應措施 14:422021/07/23 財經 亞泥獲利連3年突破百億 全力拚ESG 09:592021/07/23 財經 重量級股東會 齊聚登場 04:102021/07/23 財經要聞 台經院6月營業氣候測驗點 三大產業連2個月同步下滑 11:412021/07/23 財經 《盤後解析》5日線失守 周線翻黑 14:332021/07/23 財經 生技中心攜手產學研醫 挹注細胞與基因治療創新能量 11:512021/07/23 財經 陸港觀盤－審視基本面 聚焦潛力產業 04:102021/07/23 全球財經 財經熱門新聞 3、4月期發票千萬特別獎7張未領 18元買茶飲料就中大獎 - 財經 航運三雄血腥價還沒來？專家洩大戶成本 散戶接刀死路 - 財經 台積電新舊製程都太強 專家：英特爾拚晶片製造陷難關 - 財經 預言下一個貨櫃航運 謝金河曝「極致慘業」要大翻身了 - 財經 陽明驚現「最糟糕訊號」 他曝血淋淋慘況：就是這檔翻版 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。