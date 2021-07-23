衛福部長陳時中多次暗示陸方阻擋台灣洽購國際疫苗，但《美麗島電子報》最新民調顯示，有4成民眾認為是蔡政府阻擋台積電、鴻海購買BNT，高於認為是大陸政府的3成7；另方面，對於蔡政府之所以同意民間採購，有近6成認為政府是被迫於民意壓力才開放，僅2成7認為是主動協助。數據所顯示的民意動向，顯與蔡政府近日對外的宣傳有相當落差。

蔡政府官方的疫苗採購到貨緩慢，如今台積電、鴻海與慈濟，接連成功與德國BNT疫苗簽約，預計9月後將陸續到貨。但在此之前，目前國內所施打的疫苗，多數均來自美國、日本捐贈，政府自購到貨比例偏低，使得疫苗接種持續陷入供不應求的狀況。

對此現象，近期在YouTube頻道開設新直播節目「董事長開講」的美麗島電子報董事長吳子嘉，今公布《美麗島電子報》最新國政民調顯示，當民眾被問到「中央政府會同意台積電、鴻海永齡基金會和慈濟各自買500萬劑輝瑞BNT疫苗捐給政府，是不是以下這幾個原因？」有59.1％認為是「民意壓力促成政府開放」；51.4％認為是「疫苗政策錯誤造成疫苗不足」；34.4％認為是「政府買不到輝瑞BNT疫苗」；27.2％認為是「政府主動協助民間購買」。

若以政黨傾向交叉分析，會發現即便是泛綠選民，其實也僅43％、不到一半認為是政府主動協助，同時有42.9％認為是民意壓力促成開放、36.1％認為是政府買不到BNT、29.8％認為是疫苗政策錯誤造成。這意味著儘管綠營不斷對外釋放「是政府主動找台積電買BNT」，但恐怕連自家支持者都無法被說服。

接著，民調指出，當民眾被問到「台積電和鴻海永齡基金會這次要購買輝瑞BNT疫苗，受到哪一邊的阻擋或干擾比較大？」結果顯示，有40.4％認為是台灣政府，比例最高，其次是37.6％認為是大陸政府，6.6％認為是上海復星公司，2.8％認為都沒有阻擋。

若將這項民調，對比陳時中在今年初表示，「台灣向德國BNT購買500萬劑疫苗，合約簽定在即，新聞稿都寫好，卻因中國介入生變，我是有苦難言」，顯示出所謂的「中國阻擾說」，民眾看法是呈現分歧，並未如蔡政府所期待的一面倒相信是大陸從中作梗。

此外，對於高端通過EUA審查，該民調調查顯示，當民眾被問到「對於目前只有第二期人體試驗期中報告的高端疫苗提供緊急授權，核准製造疫苗，預計8月開始給民眾使用。您對中央政府的這個決定，是支持、或不支持？」結果有51.7％、過半不支持，支持為43.4％。

若以政治立場交叉分析，會發現僅泛綠選民是支持高於反對，其中有72.1％支持，24.2％反對。

然而，當民調進一步詢問，「如果為了預防新冠肺炎變種病毒需要購買大量的疫苗，您認為中央政府應該優先購買衛福部緊急授權的國產疫苗，或是符合國際認證的國外疫苗，或是能夠最先到貨的疫苗？」高達62.5％認為應優先購買「符合國際認證的國際疫苗」，8.9％選擇「衛福部緊急授權的國產疫苗」，25.5％選擇「能夠最先到貨的疫苗」。

若再以政治立場交叉分析，會發現泛綠選民雖有7成2支持高端自8月起施打，但卻僅有14.8％認為政府應優先採購國產疫苗，有40.9％認為應優先採購國際疫苗，40.7％認為應購買能最先到貨的疫苗。

換言之，對泛綠選民而言，即便多數人是支持政府核准施打國產疫苗，但實際上，在面對國際或國產疫苗二選一時，確實仍是以國際疫苗為優先選項，政治立場顯然無法有效轉化為對國產疫苗的信任度。

該民調是在7月21至22日進行，成功完訪1075人，在信賴水準95％時，抽樣誤差最大值為正負3個百分點。