美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）今天警告，美國「尚未走出疫情叢林」，隨Delta變異株肆虐未接種疫苗地區，美國疫情再次處於關鍵點。

「紐約時報」報導，距美國總統拜登在白宮南草坪舉辦7月4日國慶派對並宣布國家走出COVID-19疫情「獨立」還不到3週，如今瓦倫斯基卻直呼Delta株（最先現蹤於印度）是科學家所知「最具傳染力的呼吸道病毒之一」。

● 美單日確診爆增250%

美國自7月起的新增確診已暴增250%，從7月1日平均每日僅1萬2800例新增，驟升至上週每日約4萬5000例，每日染疫病故約250人雖遠低於去年疫情高峰時的水平，但仍比兩週前攀升42%。

奧克拉荷馬州一場婚禮讓至少15名已接種疫苗的賓客確診；而喧鬧的美國國慶日慶祝活動，讓麻薩諸塞州普羅文斯敦（Provincetown）的病毒擴散到全國數十個地點，有時甚至是由已完整接種的慶祝者散布。

34歲的奧克拉荷馬大學（University of Oklahoma ）生物學家福瑞塔斯（Elyse Freitas）對於自己婚禮上竟有15名已接種疫苗的人染疫一事感到訝異。她表示，疫情期間她向來謹慎行事，之前已將婚禮延期一次，經深思熟慮後才改在7月10日舉行室內婚禮。

根據染疫者症狀，福瑞塔斯認為感染源頭應是出自婚禮前兩天的告別單身派對，當時有12名打過疫苗的人在沒戴口罩下前往奧克拉荷馬市鬧區酒吧，其中7人後來採檢驗出病毒陽性反應。最終，這場婚禮有17名賓客染疫，幾乎全都有輕微症狀。

● 開國慶趴釀群聚感染 2/3確診者打過疫苗

麻州普羅文斯敦爆發的疫情，則顯示群聚現象在符合的條件下成長速度有多快。普羅文斯敦鎮在其著名的7月4日國慶日慶典期間湧入6萬多名未戴口罩的狂歡民眾，人們在擁擠的酒吧和家庭派對中跳舞、交流。

20年間不時會到普羅文斯敦居住的55歲廣告經理杭特（Adam Hunt）表示，今年的人潮遠比往年多，酒吧與俱樂部也是在防疫鬆綁後才恢復營業，「我們以為我們在做對的事，我們以為會沒事」。

雖然杭特未確診，但他好幾名遠從夏威夷與阿拉巴馬州等地飛來、且已接種疫苗的友人卻在返家後驗出確診。這次群聚事件染疫病例總共增加到至少256例，包括66名來自其他州的遊客，已接種疫苗者約有2/3遭感染。

普羅文斯敦衛生委員會主席卡特里尼斯（Steve Katsurinis）說：「我沒料到打過疫苗還會以目前這種速度擴散。」普羅文斯敦已迅速採取行動遏制疫情，重新恢復戴口罩並加強檢測；相較於7月1日前每天約篩檢8人，現在一天篩檢250人。

● 洛杉磯郡6月染疫人口 完整接種者占2成

美國洛杉磯郡衛生局長費瑞今天表示，郡內6月感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）人口中有1/5是已完整接種疫苗者，由於社區傳染程度較高，她警告7月數字可能還會攀升。

費瑞（Barbara Ferrer）指出，雖然接種疫苗又確診的人「大多數」症狀非常輕微，但已完整接種疫苗者占上個月染疫病例的20%，高於5月的11%。

隨染疫人數因傳染力極強的Delta株攀升，人口1000萬的洛杉磯郡18日恢復實施室內強制戴口罩。費瑞說染疫人數今天飆升至2767人，較前一週增加80%，「你身旁愈來愈多人染疫，只會增加被傳染的機會」。