COVID-19疫情蔓延全球，對世界及臺灣許多產業造成巨大的影響，特別是資源相對較不充沛的中小企業。為協助國內中小企業於疫情下能持續拓展商機，經濟部中小企業處於今（23）日透過線上方式舉辦「中小企業國際商機拓展媒合會—Up Your Business」，以「開拓市場、共創多贏」為主題，透過產業網脈的串聯，邀請到8家國際知名大商社與產業指標企業，與國內具核心能量的優質中小企業媒合洽談，以促進雙方發揮所長、創造新價值，攜手開拓商機。當日共有26家中小企業參與，促成37場次的一對一媒合洽談，許多與會代表均表示收穫豐碩。

經濟部中小企業處陳秘順副處長線上致詞，勉勵中小企業透過國際商社與指標企業鏈結合作開拓國際市場商機。(圖/經濟部中小企業處提供)

本次線上媒合活動參與之8家國際大商社與產業指標企業，其角色涵蓋供應鏈整合者、IT服務整合商、通路商、電商平台等，與國內優質中小企業進行一對一的媒合商洽，洽談合作主題跨足數位轉型、智慧製造、智慧生活、汽車、化學、能源等熱門領域。媒合會席間，雙方企業討論氣氛相當熱烈，絲毫不受疫情及遠距溝通的影響，期待疫情撥雲見日後，發揮供應鏈上下游通力合作的綜效。

商社與中小企業雙方代表一對一媒合洽談熱烈進行，探討未來合作模式。(圖/經濟部中小企業處提供)

本次參加的双日、豐田通商、華稻、丸紅皆是在全球擁有數十到數百個據點的大型跨國國際商社，對於臺灣中小企業深具信心，也對未來合作充滿期待。豐田通商集團擁有世界首屈一指的汽車事業，關注次世代移動關鍵軟硬體技術，鞏固領先地位；双日看好台灣智慧醫療服務輸出機會，以及新能源產品趨勢；丸紅擬協助台灣中小企業開發東南亞新據點，契合政府近年力推的「新南向政策」；華稻尋找新材料與新穎自動化元件，朝前瞻產品布局。台灣恩悌悌數據(NTT DATA)、台灣之星這兩家布局智慧物聯網（ＡIoT）的資訊與電信系統整合應用商，期待與潛力與實力兼具的台灣中小企業攜手合作，開展未來5G新

時代智慧應用多元場域；神腦國際及樂天兩家擁有廣大消費族群的全通路/電商平台業者，則期待發掘具有獨特創新設計的MIT商品，協助我國B2C產品拓銷國際。

中小企業處副處長陳秘順表示，今年5月中旬以來，COVID-19疫情，對企業經營帶來相當程度的挑戰。本次活動特別邀請8家國內外重要的標竿企業共襄盛舉，期盼能夠借重大企業與通路精準敏銳的市場察覺與整合能量，與國內創新優異的中小企業協力合作，接軌國際供應鏈，開拓全球市場的商機。

為協助國內中小企業取得技術、行銷、資金的升級與加值機會，以提升我國整體的產業競爭力，經濟部中小企業處每年籌辦多場針對國內與跨國企業合作的展示交流與媒合活動，多年來已促成數十億的合作商機，歡迎有意參與的企業上「中小企業商機媒合整合服務網」查詢。