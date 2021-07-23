女星郁方和斐儷珠寶小開陳昱羲結婚15年，婚後兩人育有3子女，日前老公在剛買的新車底盤發現3隻幼貓，因為小孩堅持想留下來養，最後決定收養，沒想到竟發現這３隻三花貓在日本曾拍賣出2千萬日幣，相當於508萬新台幣，讓她忍不住詢問：「如果有人出這樣的高價，你們會賣？」

郁方和老公收養躲在車子底盤的3隻幼貓，當時有粉絲留言三花貓99.99%是母的，沒想到家中三花貓竟有公的，讓她驚喜直呼：「是不是很幸運？這一期大樂透是多少錢？等一下要去買嗎」，沒想到老公從網路查詢後，發現更驚人真相，就是公的三花貓在日本被稱為「招財貓」，曾賣出高達2千萬日幣（約508萬台幣）的身價。

雖然公的三花貓身價極高，郁方透露並不會因此賣掉，仍好奇詢問：「只是問問你們，如果有人出這樣的高價，你們會賣？還是？」對此，網友紛紛留言：「有能力可以照顧，我絕不會捨掉與這些小可愛的美好緣分」、「這三隻仿佛是天上掉下來的禮物，絕對讓你們全家繼續旺旺旺」、「不會賣，要招財的怎麼可以賣，而且三花很溫柔的」。

郁方日前分享養貓心得，她表示幫3隻小貓(一隻橘貓、二隻三花貓)量完體重後，發現兩隻公貓迅速長大，但小母貓竟消瘦不少，體型相較下來落差很大，老公和孩子因為太擔心，沒通知她一聲就連忙帶小母貓就醫檢查，甚至還和獸醫組了Line群組，方便隨時詢問狀況，讓她無奈表示：「媽媽頭疼了一個晚上，也沒見人來安慰一聲」。