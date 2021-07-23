明日（24日）是農曆6月15日，同時也是月圓之日，運勢命理老師艾菲爾在臉書粉絲團公開，滿月的許願指南以及能量最強的2大吉時，最後，艾菲爾老師也分析12星座的許願關鍵詞，建議參考太陽、上升星座。

白羊【戀人寵愛】、金牛【獲得肯定】

雙子【名列前茅】、巨蟹【家人安康】

獅子【業績達成】、處女【財星出現】

天秤【好事成雙】、天蠍【生財有道】

射手【釋放壓力】、摩羯【貴人提拔】

水瓶【窮神遠離】、雙魚【小人退散】

艾菲爾老師指出，「這次的滿月在水瓶座，你很清楚知道自己想要什麼，想法也會變得很理智。」只要慢條斯理、沉穩冷靜地處理問題，就能把每件事都做到最完美，獨立完成目標。而最近若有迫切需要完成的事，請積極去做，只要放手一搏，就有機會得到自己想獲得的成果。

在感情方面，則容易因為太過理智，導致和身邊親密的人產生距離感，艾菲爾老師表示，「別因為生活太忙碌，而疏於和情人之間的感情聯繫，再忙也請記得跟對方噓寒問暖，表達關心。」

若大家想進一步為自己求好運，艾菲爾老師指出，可在上午7點至11點，以及晚上10點至隔日凌晨1點的時間許願，因為這2大時段的能量最好，是最適合祈福的最佳時機。