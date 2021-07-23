三年利率只要1.28％的保單紓困貸款，依舊以每天3~4億元的速度增加中，據壽險公會統計，從7月1日開辦，到本月22日為止，已有7萬6722人申請，申請金額已破69億元，目前壽險公司已核貸67.1億元，估計8月上旬，保單紓困貸款金額即可望突破百億元。

疫情亦考驗各保險公司的數位轉型能力，國泰人壽獲金管會核准試辦遠距投保等服務，有3~4成新契約保單來自遠距投保，保單紓困貸款則有一半是線上辦理，目前已核貸近26億元，應是市場第一。

國泰金控總經理李長庚23日亦表示，未來希望金管會進一步開放遠距投保等服務，變成「常態化」，且如保全、理賠等若都能遠距進行，將改變保險業生態。

國泰人壽執行副總林昭廷23日表示，國壽受這波疫情衝擊的影響程度，比起其他壽險公司算相對好，亦可說「化危機為轉機」，如發展遠距投保等很多創新措施，國壽6月是壽險公司中唯一新契約保費可破百億元者，且以新投保件數來看，5、6月平均25~35％來自遠距投保，7月開始，因保單全數重新訂價，銷售通路仍在適應中，但仍有高達30~40％來自遠距投保。

展望下半年，在疫情指揮中心23日宣布疫情警戒降到二級，林昭廷說，中南部民眾可慢慢恢復與業務員接觸，業績應會慢慢好轉。

另外在，紓困貸款部分，國壽發展遠距服務亦獲得非常大的影響，保戶除了可臨櫃申辦保單紓困貸款外，也可在國壽的APP線上申請，目前每天有50％以上透過APP申請紓困貸款，到7月22日為止，國壽已有2.8萬位保戶申請紓困貸款，核貸金額已快26億元，應是市場上第一大。

林昭廷表示，國壽為因應資本市場隨時的變化，準備相當多的台幣現金，目前台幣投資報酬率並不高，保單紓困貸款推出，對國壽資金去化及投資收益上有貢獻，展望下半年，應相對5、6月正面，應該是「不錯的下半年」。