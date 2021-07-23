桃園市政府公布確診者足跡，包含汽車旅館、好事多、家樂福、全聯、菜市場等。（桃園市新聞處提供）

桃園市新增4確診本土案例，年齡為20多歲至40多歲之間，皆為確診者接觸者。桃園市政府公布確診者足跡，包含汽車旅館、好事多、家樂福、全聯、菜市場等。確診者累計898人，目前居家隔離人數為411人。

桃園市新聞處資料顯示，4名確診者年齡為20多歲至40多歲，累計確診案例898，居家隔離人數411人。4人皆為確診者接觸者，分別為案15621、案15622、案15623、案15640。

市府也公布確診者足跡，15至20日間，包含168Motel平鎮館、Costco桃園中壢店、家樂福八德店、里萊行旅、家樂福經國店、小北百貨北埔店、潮旅館、南崁菜市場、貝克漢汽車旅館、全聯龜山大同店。

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