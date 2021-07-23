新北市23日新增13明確診，新北市長侯友宜表示，這幾天11、13個確診，但個案來源都在掌握中，請大家放心，目前有2例是與朋友接觸有關，朋友的來源持續追查中。

侯友宜說，13個中有7個是先前匡列的案子，居家隔離陰轉陽，來源清楚，另外6個才是新增確診個案。

侯友宜說，居家隔離7個人，樹林1人是外籍移工在北某醫院照顧病患被隔壁房感染；中和有1人是爸媽感染後，傳染給孩子；三重有1名越南移工，是新北家禽合作社的陰轉陽個案；另外泰山某汽車公司上一波確診後，感染同事陰轉陽。

另外還有三重2個居隔陰轉陽，兩個都是朋友傳染，1人是住在台北市的朋友傳給他，淡水也有1名朋友間傳染的。

侯友宜說，新增個案的6人中，有2人是朋友間傳染，感染源很清楚，板橋有1人是調查釐清當中，也是朋友傳染，他在傳染給媽媽。

侯友宜表示，另永和有1人是朋友到他家吃飯、過夜傳染，另外板橋還有1人是朋友傳染。

侯友宜說，新北市13名確診個案看起來比外縣市還多，但感染源都很清楚，請市民放心，目前匡列52人，PCR6人目前都是陽性。