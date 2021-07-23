房子是多數人一生當中交易金額最高的買賣，做好功課、清楚明瞭自己權益是必須的！在簽約前，除了價格之外，「不動產說明書」、「產權狀況」等重點必須擦亮雙眼看仔細。土地、建物權狀及謄本就如同房子的身分證一樣，買方需了解土地、建物權狀要檢查哪些重點，首先要先確認權狀上所有權人和委託書上的賣方是否為同一人。

為了避免權狀偽造，所以只看權狀是不夠的，更重要的是調閱謄本，而謄本可以完全呈現房屋的產權，內容較為全面、仔細，在謄本上可以看到主建物、附屬建物與公共設施面積，最重要的土地、建物所有權人、權利範圍、權狀字號等等也都可以在謄本上看到，永慶房屋客法部經理陳繼先表示，買賣房屋是高金額的交易，權狀及謄本是最基本需要查閱的，更可以藉由權狀及謄本了解房子的狀況，作為參考的依據。

陳繼先提醒，不是看過了土地或建物所有權狀就代表沒問題了。事實上，不動產的實際現況，是要透過仔細檢視地政機關的土地及建物謄本，才能確認產權現況，如是否遭到限制產權移轉、賣方是否有抵押權設定等情形發生。

買房子的眉角多且複雜，如果透過的房仲公司不僅有專業的帶看服務、還能向經紀人諮詢關於房屋及稅費的疑問，房仲公司還會提供「不動產說明書」，讓買方了解一些容易忽略但卻相當重要的細節，消費者可以透過房仲公司整理的「不動產說明書」更加了解房子的特殊注意事項及產權屋況問題，作為是否購買的指標。

不動產說明書就像房子的成長紀錄一樣，而一份專業且完整的不動產說明書則需要包含房屋現況說明書、土地及建物謄本、地籍圖及建物測量成果圖等地政機關資料。永慶房屋詳細調查買方欲承購之建物及土地狀況，針對每一位買方提供完整且詳細的不動產說明書，還與地政機關建立同步連線的電傳系統，免費提供即時線上查閱委託案件相關產權資料。