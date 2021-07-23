年輕人哭哭！警戒雖降級 新北海邊仍不開放 15:502021/07/23 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 年輕人哭哭！警戒雖降級 新北海邊仍不開放。圖為白沙灣遊客。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央今宣布降級，潛水、衝浪、水上摩托車等活動也開放，但新北市教局長張明文說，水域活動無法全程配戴口罩，所以目前暫不開放。 新北市長侯友宜強調，新北的開放是先戶外、再室內，最後才是脫口罩行為。 疫情警戒降級 苗栗白沙屯拱天宮將局部開放 二級警戒「試辦兩周」 陳時中宣布降級指引 #降級 #不開放 #新北 #戶外活動 #海邊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 戶外仍全程戴口罩「沒資格叫降級」 網22字酸爆政府 11:362021/07/23 生活 3級警戒將降級 盧秀燕：中市採穩健漸進式解封 11:392021/07/23 生活 因應防疫降級 金管會下午四點宣布金融業因應措施 14:422021/07/23 財經 727後「準二級微三級」 內行人曝1招自保 13:392021/07/23 生活 台南幼兒園、安親班 7月27日有條件開放 04:102021/07/23 地方新聞 降級不解封很危險「像在賭一把」 專家：絕不做這3件事 13:072021/07/23 生活 行政院宣布7月27日降為二級警戒 頂呱呱堅持不內用 12:122021/07/23 生活 中央降級草案曝光 侯友宜：新北不會貿然從三級降二級 12:042021/07/23 生活 中央降級開放衝浪新北不跟進 侯友宜：水上活動仍關閉 15:582021/07/23 生活 全國確定降二級 侯友宜親曝這件事「最後解封」 11:552021/07/23 生活 警戒降級 台中765家公私立幼兒園27日將全面復課 14:052021/07/23 生活 生活熱門新聞 「已故」颱風恐死而復活 超複雜天氣又添變數 - 生活 詹惟中打完AZ下面冒驚人反應 嗨爆：10年來第一次 - 生活 新北解封餐飲業不鬆綁 侯友宜：維持禁內用、只外帶 - 生活 AZ擋不住Delta病毒？醫揭最新研究數據 - 生活 獨》高雄連21天加零破功 驚傳1例本土個案 疑北部染疫 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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