27日起全國疫情降至二級，包含娃娃機、美容美體業、按摩業、民俗調理業皆列入解封行列，指揮中心表示，須遵守相關條件才能開放。(指揮中心提供)

中央流行疫情指揮中心宣布27日起全國疫情降至二級，包含娃娃機、美容美體業、按摩業、民俗調理業皆列入解封行列，但須遵守相關條件才能開放。

指揮官陳時中說明，大部分娃娃機店面沒有管理者，那我們現在希望如果要開放，一定要有管理者，管制人流、距離和環境清消。

至於美容美體、按摩、民俗調理業，陳時中表示，禁止在密閉空間內執行業務，需定期清消，時間上需有區隔，且不開放「需要拿下口罩進行」的項目，雙方都還是要把口罩戴好。