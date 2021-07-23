娃娃機、按摩業可以開了！陳時中曝解封條件 15:492021/07/23 中時 王家瑜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美容美體、按摩、民俗調理業禁止在密閉空間內執行業務，需定期清消，時間上需有區隔，且雙方都還是要把口罩戴好。（示意圖，達志影像/shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 27日起全國疫情降至二級，包含娃娃機、美容美體業、按摩業、民俗調理業皆列入解封行列，指揮中心表示，須遵守相關條件才能開放。(指揮中心提供) 中央流行疫情指揮中心宣布27日起全國疫情降至二級，包含娃娃機、美容美體業、按摩業、民俗調理業皆列入解封行列，但須遵守相關條件才能開放。 指揮官陳時中說明，大部分娃娃機店面沒有管理者，那我們現在希望如果要開放，一定要有管理者，管制人流、距離和環境清消。 至於美容美體、按摩、民俗調理業，陳時中表示，禁止在密閉空間內執行業務，需定期清消，時間上需有區隔，且不開放「需要拿下口罩進行」的項目，雙方都還是要把口罩戴好。 中央二級警戒指引北市不跟進！不開放婚宴 娃娃機仍暫停營業 梅花座、隔板無效！台大公衛學者建議餐飲業加裝排風扇 #陳時中 #解封 #娃娃機 #按摩業 #條件 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中百年隧道去角質 恢復本來面貌 04:102021/07/23 地方新聞 跟進中央指引 新竹縣宣布降級後餐廳可內用 16:492021/07/23 生活 降級不解封很危險「像在賭一把」 專家：絕不做這3件事 13:072021/07/23 生活 降級開放50人以下旅遊團 遊覽車上禁唱歌 15:002021/07/23 生活 二級警戒「試辦兩周」 陳時中宣布降級指引 13:402021/07/23 生活 高雄開放餐廳內用？陳其邁：再給我一點時間 16:242021/07/23 生活 降級茶妹熬出頭？25歲越女曝：自微解封1天連結「5人變20人」 16:292021/07/23 社會 預言下一個貨櫃航運 謝金河曝「極致慘業」要大翻身了 09:262021/07/23 財經 全國確定降二級 侯友宜親曝這件事「最後解封」 11:552021/07/23 生活 打完2劑疫苗者放寬入境規範？陳時中這樣說 15:112021/07/23 生活 專家：隔板效果有限 控管人數開窗風扇換氣降風險 14:292021/07/23 健康 生活熱門新聞 侯友宜：防疫做到好 新北補習班才開放 - 生活 睡一覺起來「颱風還沒動」 吳德榮揭烟花爆發日 - 生活 「已故」颱風恐死而復活 超複雜天氣又添變數 - 生活 詹惟中打完AZ下面冒驚人反應 嗨爆：10年來第一次 - 生活 8旬婦5月下旬染疫亡今天才公布 指揮中心：回溯清查撈出 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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