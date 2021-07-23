泰豐經營權之爭白熱化，公司派昨日董事會決議處分中壢廠，最大股東南港輪胎公司主張依公司法規定，交付股東會以特別決議同意，以免戕害全體股東權益；今天下午緊急發函泰豐董事會要求立即召開股東臨時會，由全體股東共同討論表決。

南港輪胎董事長張昌平指出，泰豐輪胎刻意忽視公司法第185條相關規定之違法行徑，剝奪一般股東合理預期應可依法定程序慎重研討重大處分案，更與主管機關嚴予要求的公司治理原則背道而馳，應受嚴厲譴責，並立即制止，若執意違法，也應負民刑事責任。

泰豐輪胎7月22日公告將以底價43.94億元、56.5億元，分別就泰豐100％持有之子公司泰鑫建設全部股權及子公司泰誠開全部股權，委託世邦魏理仕公開標售，預計8月18日開標，由於中壢廠是泰豐金雞母，此舉更讓經營權之爭劍拔弩張。

南港輪胎強調，泰豐實收資本額約47億元，公開標售案的底價總和高達100.44億元，已超過泰豐實收資本額2倍以上，顯見公開標售案之標的是主要部分財產，依法必須依公司法相關規定辦理。

南港輪胎強調，已繼續1年以上、持有泰豐公司發行股份總數3％以上之股東，依公司法第173條第1項規定，「得以書面記明提議事項及理由，請求董事會召集股東臨時會」，因此依法請求立即召集股臨會，將公開標售案依法提付股臨會，由全體股東討論並表決。