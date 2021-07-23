31歲「麻吉弟弟」（本名：周立銘）過去是黃立成旗下嘻哈團體Machi中最年輕的成員，他當時12歲就出道，後來轉居幕後曾替吳建豪、李玖哲等人製作歌曲。今(23日)傳出麻吉弟弟認了早在5年前就和經紀人女友Nicky在美國秘密登記結婚，其實周遭朋友都知情，藏了5年才曝光。

麻吉弟弟過去以嘻哈團體成員走紅，2007年團員各奔東西後，麻吉弟弟依舊仍在他喜歡的音樂圈工作，曾協助製作丁噹〈突然想愛你〉、田馥甄〈念念有詞〉等，2015年他念完大學回到演藝圈，2年前曾到大陸參加《中國新說唱》第2季，卻在海選時被淘汰。

麻吉弟弟過去受訪表示因為還沒賺夠錢，暫時不敢辦婚禮。（圖／中時資料照片）

2016年麻吉弟弟就傳出閃婚，但他當時沒承認，只分享目前女友是經紀人Nicky，2019年他接受本報訪問，問他何時打算結婚？他先顧左右而言他說：「大哥（黃立成）也還沒結婚。」又坦言最近幾年人生的壓力就是工作，「不想辦婚禮是因不夠成功，沒賺很多錢」，放話會為此更努力。

麻吉弟弟2003年曾與張惠妹登上金曲獎紅毯。（圖／中時資料照片）

麻吉弟弟經紀人女友Nicky23日證實結婚喜訊，表示過去沒有刻意公開婚訊，是因為她的家中長輩比較保守，希望辦婚禮後再公布結婚消息，近年來一直計畫籌備婚禮，但因疫情暫緩，加上麻吉弟弟家人住在美國，等待疫情完全解封、不用隔離時，希望明年可以順利舉行婚宴，在國外的親朋好友也能來台一起參加婚禮。

經紀人女友Nicky承認與麻吉弟弟已結婚5年。（圖／麻吉弟弟經紀人提供）

被問及做人進度？Nicky笑說還沒，一切順其自然，家中長輩也是會催生，但他們因為目前一起工作中，她會擔心如果懷孕生小孩，就要找人分擔工作，如果意外懷孕，他們也會開心迎接新生命。

麻吉弟弟和Nicky兩年前曾在美國舉行類婚禮派對，莫允雯（右1）也參加。（圖／麻吉弟弟經紀人提供）

他們剛從美國返台，正在隔離中，麻吉弟弟許久沒推出新歌，透露已籌備好新EP，希望等到全台疫情解封後，他會發行新歌宣傳及舉辦公開表演。

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