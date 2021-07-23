國民黨立法院黨團今天表示，中央疫苗施打免掛號費，卻讓基層醫療院所買單，這樣合理嗎？因此，國民黨團主張，挺醫護不能靠張嘴，必須還給診所掛號費差額，並溯及既往補齊補足。

國民黨立法院黨團表示，政府自6月7日起為了跟台北市政府打對台，跟進宣布民眾到醫療院所打新冠疫苗免收掛號費，要求醫院不跟大家收掛號費，但衛福部有把免收掛號費差額補給基層診所嗎？

國民黨立法院黨團表示，根據施打新冠疫苗基層醫療院所每劑收入變化表，在第一階段時，新冠疫苗開打至110年6月7日前，政府補助處置費為100元，醫療院所並可酌收掛號費150至250元，等於診所自收250至350元。

到了第二階段，110年6月7日至7月21日，當陳時中宣布免收掛號費後，政府補助處置費100元、行政費40元，及相關獎勵費，等於診所每人次收到140至177.5元。接著，到了第三階段，110年7月22日起，政府補助處置費100元，行政費增加為100元，再加上相關獎勵費，等於診所每人次收取200至237.5元。

國民黨立法院黨團說，為什麼基層診所大反彈？原因就出在於政府宣布免收掛號費後，平均為民眾每打一劑疫苗就少收110元，即使7月22日起的最新政策，診所每劑疫苗還是少收50元，政府天天高喊「拼疫苗覆蓋率」，卻要基層院所為中央的請客買單，合理嗎？更關鍵的是，還不知道什麼時候拿到政府該給的補助？衛福部承認要檢討，就快檢討。

國民黨立法院黨團強調，在陳時中的規則下，處置費、行政費、獎勵費都必須由政府撥款，政府收稅時一毛都不能少，要撥款時卻三個月或半年才發一次，什麼時侯能拿到補助根本不知道。而基層診所配合國家政策，等於是拿自己的錢，在替民眾打疫苗，許多收入有限的基層診所，快撐不下去，資金調度都出問題，倒楣的還是打不到疫苗的民眾及診所的醫護人員。

國民黨立法院黨團認為，民進黨從上到下高調檢討各縣市疫苗的施打率，卻不檢討自己的行政效率，防疫公文跑的比病毒慢、政府買疫苗也跑的比民間慢，該給基層診所防疫補助也是拖拖拉拉、七折八扣。要馬兒跑，又要馬兒不吃草，8400億元的紓困、防疫預算到底花去那了？有人這樣拼防疫的嗎？

因此，國民黨立法院黨團要求，掛號費差額必須溯及既往、立即撥款、補齊補足，呼籲衛福部不要偷吃基層診所防疫的辛苦錢。