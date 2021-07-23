另5大局處管理的場域，及行業陸續解封。（台中市政府提供／張妍溱台中傳真）

中央宣布，全國疫情警戒自7月27日起降為2級，台中市長盧秀燕23日指出，距離場域開放措施以及防疫措施還有幾天時間，台中將採「1前提、2態度」，確保防疫安全，漸進式開放，而非為了開放而開放，每個場域開放與否及程度，要視「防疫安全」為前提，不會一步到位。

台中市長盧秀燕說，台中市注射覆蓋率佔全市281萬多人口僅22.93％，還有77％左右的市民對病毒是沒有防護力，要小心翼翼且很謹慎，就算中央宣布解封、鬆綁，台中市仍秉持「穩定、漸進式解封」，全國僅25％的人注射疫苗，一定要重視解封的防疫安全。

盧秀燕指出，全市765家幼兒園，共8萬3千名孩童，將恢復場域開放，幼兒除受到照顧，讓家庭及父母可以恢復正常上班、生活，但不包括課照中心，之前已經公布解封。

盧秀燕表示，文化場域也將漸進式鬆綁開放，另民政系統包括宗教場域儀式等，另5大局處管理的場域，及行業陸續解封，至於補習班是否開放？全市一般課程、才藝補習班2900家，從業人員2萬5000人尚未施打疫苗，若要開放必須謹慎確保防疫安全，盡快研究，一旦有結果將報告宣布。

盧秀燕說，另外飲食內用顧及防疫安全 目前各縣市都在討論中，台中市政府將盡快研擬，一旦有結果，將對外界宣布。