行政院長蘇貞昌今拍板，防疫警戒從7月27日起降為二級警戒，部分防疫管制鬆綁，國民黨立委洪孟楷呼籲，政府應傾聽民意，紓困不能等、現金最便利。對此，行政院官員表示，蘇揆已交代國發會進行振興相關措施規畫，振興方案正在盤點及蒐集各界意見階段，不排除再度發放振興券或發現金等可能性，會視疫情變化在適當時機點公佈。

全國三級警戒至今超過兩個月，衝擊百工百業，如今行政院宣布7月27日起降為二級警戒，國民黨前主席朱立倫表示，三級警戒以來，受傷最重的是內需服務業、基層的餐飲與小商家，振興經濟是下一波的重點與努力目標。

對此，政院官員表示，國發會正在進行振興措施相關規畫，會以去年經驗為基底，並聽取各界意見及檢視成效，評估可行性後彙整，目前還沒有推出振興的時間點。

據悉，政院評估去年推出三倍券成效良好，因此被納入討論範圍內；此外，外界期盼普發現金部分，相較過去政院堅定拒絕，如今疫情衝擊層面廣，不僅朝野立委都主張發現金，外界希望發現金聲浪高漲，所以政院也把發現金納入討論事項，但尚未定案。

該官員透露，振興方案是要鼓勵民眾消費，會有群聚的風險，防疫警戒雖降為二級，但防疫仍不能鬆懈，必須維持勤洗手、戴口罩、保持社交距離，現在不適宜立刻啟動振興，要視未來疫情變化滾動式檢討，待整體疫情穩定後才會推出振興方案。