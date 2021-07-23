中度颱風烟花來襲，中央災害應變中心二級開設，今（23日）下午3時許舉行第六次工作會報，全台共傳出101件災情，多為路樹倒塌，所幸並無人員傷亡，累計疏散共139人，停電戶數一度達3345戶，目前已恢復供電。

中度颱風今下午2時的中心位置在北緯24.7度、東經125.1度，即在台北的東方約360公里的海面上，以每小時9轉14公里速度，向北北西進行。

氣象局表示，颱風烟花特性為暴風範圍大、移動速度慢，預測今、明兩天對台灣風雨影響最為顯著，另外，要嚴防北北基桃竹苗、宜蘭平地及山區有局部大雨或豪雨發生機率；彰投雲嘉及花蓮山區有局部大雨發生機率。

中央災害應變中心表示，坡地災害高風險區包括基隆市、新北市、桃園市、宜蘭縣、新竹縣及苗栗縣，容易形成孤島及危險聚落，高風險區入夜後可能達警戒門檻，需適時規畫防災。

此外，新北市瑞芳區猴硐邊坡整治工程、桃園市復興區光華崩塌地、花蓮群震地區需加強因豪雨造成落石崩塌意外；自海上颱風警報發布後，海巡署已勸離2155人次、968車次，在宜蘭縣開立5張勸導單。

中央災害應變中心表示，全台已發布黃色土石流警戒73條，分布於2縣市、3鄉鎮、21村里，累計疏散撤離139人，最高收容安置54人，目前44人。