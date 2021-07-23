受颱風外圍環流影響，桃園山區持續降雨，估計北部地區未來24小時最大累積雨量可能會達到400毫米，且山區陸續傳出道路、電力危安況發生恐有影響安全或有致災之虞，復興區公所宣布今（23日）15時起至7月24日24時桃園市復興區停上班、上課。

根據水保北區分局長的研判氣象局報資料，今明兩天隨著烟花颱風接近，預估北部地區將有持續性雨勢發生，估計未24小時最大累積雨量約達400毫米，又高義觀測站測得100毫米（3小時）、光華觀測站得69毫米（3小時）、巴陵觀測站得71毫米（3小時）。