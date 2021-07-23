中央公布27日降為二級警戒，台北市長柯文哲23日中午與新北市長侯友宜討論，因為雙北市到現在社區還有潛伏感染，兩人商量後，群聚吃販還是擺最後才開放，再等一周看看，他也建議可仿照歐盟推出「疫苗護照」，讓施打過疫苗的民眾吃飯較不受限，這也是變相鼓勵打疫苗的方法。

柯文哲今午主持防疫記者會，他指出，27日解封降為二級警戒，中午和侯友宜討論，雙北到現在社區還是有潛伏感染力，以其他國家例子來看，一下子放開，每個國家都重新爆發，台灣好不容易花2個月控制下來，兩人商量後，群聚吃販還是擺最後，再等一周看看。

他表示，27日後且戰且走，公園、運動公園、花市逐步開放，動物園、圖書館讓我們整理一下，8月陸續解禁，大家期盼解封，但也不能否認雙北地區有潛伏感染源，所以吃飯擺最後，到下周觀察看看，再決定下一步怎麼做，這還是比較安全安方式。

柯文哲強調，雙北是首都生活圈，和侯友宜討論後這是較安全的方法，或許可以比照歐盟疫苗護照的概念，北市使用台北通，中央有健保快易通，要去吃飯較不受限，這也是變相鼓勵打疫苗的方法。