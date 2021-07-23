雲林縣府文觀處所屬廳舍「柚子館」，位於斗六市蛋黃區，10多年來委外賣咖啡、簡餐，咖啡香吸引不少文青朝聖，去年租約到期，縣府決定轉型為雲林良品的櫥窗，提升雲林農產的形象與銷售通路，現正徵求營運廠商。

外型像文旦的「柚子館」位於斗六市民生南路的民生公園上，10多年前完工後委託芒果咖啡營運，牆上有畫展、攝影展，戶外偶有音樂演出，既是咖啡屋也是藝術空間，曾是斗六的高人氣景點。

芒果咖啡後來遷往雲林縣立文化處內，柚子館轉由輕食店家承租，近年改賣簡餐、火鍋，不過隨著周邊大型咖連鎖店歇業，柚子館的景氣與人氣都不在，去年租約到期後閒置迄今，毗鄰的風尚人文餐廳扛不住疫情，前幾月結束營業。

雲林縣府收回柚子館，決定重新定位，縣長張麗善認為柚子館在斗六精華區，應可以有更大利用效率，盼結合休閒美學、農產行銷元素，作為雲林縣農產及加工品的高級櫥窗，管理單位從文觀處移交給農業處。

雲林縣府農業處表示，柚子館方圓500公尺是斗六市商業活絡的精華區段，周邊也有中南台灣最大的斗六人文夜市，若能活絡商業氣息，可吸引全台民眾觀光，除拉高雲林農產品能見度，也使雲林再增一處新觀光景點。

農業處表示，柚子館周邊有廣大散步區，未來也可在周末作為小農市集，目前正徵求營運廠商，年租金底線18萬2714元，月租約1萬5000元，7月30日截止。