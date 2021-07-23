嘉義市長黃敏惠今天下午直播時宣布相關降級措施，其中幼兒園、課照中心、補習班自27日起適度開放，幼兒園、課照中心教職員疫苗施打率需達80％才能開放，市府前2周將提供教職員快篩試劑，所有教職員在開放日前3天，完成第1劑快篩，後續若有未施打疫苗或接種未達14天者，應每7日內定期快篩，並公告快篩結果讓家長安心。

嘉義市教育處長林立生說明，嘉義市幼兒園及兒童課後照顧中心教職員約千人，已陸續施打疫苗，但適度開放前，幼兒園、課照中心教職員仍需實施全面性快篩，除量體溫、消毒環境等防疫要求，幼兒園、課照中心的教職員疫苗施打率需達80％才能開放。

教育處圖卡指出，入園需全程佩戴口罩，並落實防疫作為，入園後除飲食外，需全程佩戴口罩，各園區教室無窗、無法保持通風之室內空間，例如地下室不可開放；每日量測體溫並紀錄，幼兒園幼童請家長協助填寫活動軌跡記錄表。

林立生說，為防止飛沫噴濺，用餐距離需加大；不開放家長、訪客進入園（班）；加強環境清消，每日學童到園前完成清潔消毒，教育處將派員不定期稽查。