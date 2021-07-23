民進黨台中市議員何文海23日表示，南屯溪河床嚴重破洞，許多水泥塊和樹幹阻礙流水，憂心豪大雨來襲會引發災情。（盧金足攝）

憂心烟花颱風恐帶來大雨，民進黨議員何文海23日批評，南屯溪河床嚴重破洞，許多水泥塊和樹幹阻礙流水，市府漠視南屯區居民的生命財產，水利局表示，河道內少數混凝土塊不影響排洪，將派搶修小組移除。

何文海表示，因應颱風來襲全民警戒，但日前市長盧秀燕和水利局長范世億視察南屯區道路側溝清疏，為何不關心南屯溪的整治和水患，批評難道來南屯視察只為作秀？

他說，南屯區居民最擔憂的莫過於南屯溪暴漲及水患問題，但南屯溪河床嚴重破洞，許多水泥塊和樹幹阻礙流水，擔心颱風如帶來豪大雨恐釀災情。

水利局表示，市府重視南屯溪歷年災害，護岸加高及農委會農田水利署閘門移至適當位置已完工，今年幾場大雨皆未溢淹。

水利局強調，南屯溪皆會視河道狀況定期維護清淤，河道內少數混凝土塊不影響排洪，水利局將派搶修小組移除，颱風整備是全面性的，市府各局處皆各司其職，昨日盧秀燕與環保局長陳宏益視察市區側溝清淤，也是防颱重要工作。