新北市板橋區南雅西路2段一棟公寓的計程車行宿舍，22日凌晨爆發火警，造成3死1重傷慘劇。67歲林姓男子與61歲林姓妻子當場被燒成焦屍；82歲塗姓男子送醫後不治、59歲陳姓男子急救後撿回一命，但昏迷指數僅剩3，情況不樂觀，醫院於今（23日）清晨5時許宣告不治，板橋火警再添1死，累計共有4人喪命。

消防局昨凌晨2時47分獲報後，立即調派大批人車趕往搶救，猛烈火舌從窗口竄出，先逃出火場的41歲陳姓女子驚慌表示，屋內還有住戶待救，消防人員立即拉水線進屋搶救，火勢在3時45分撲滅。

陳女說，她住在最後一間，睡夢中被煙嗆醒，開門只見滿是濃煙，急忙摸牆逃出，衝下樓後馬上打電話給房東告知失火，本來還打算回房搶救物品，但火勢太大只好作罷。

林姓夫妻家屬昨上午趕到現場，得知2人已被燒成焦屍，悲慟相擁哭泣。林男胞弟說，兄嫂都是再婚，哥哥本在車行開計程車，2年多前中風只好提前退休。死者塗男的女兒則對父親死因沒有意見。

陳姓男子急救後撿回一命，但昏迷指數僅剩3，經醫院急救後於今（23日）清晨5時許宣告不治，警方已報請檢察官相驗進一步釐清死因。