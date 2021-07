綜藝男星杜力來自美國,在節目《2分之一強》中幽默風趣的個性讓他圈粉無數,他也是出了名的孝順,6月特地飛回美國,只為了給媽媽生日驚喜;日前在家鄉打完疫苗後返台,目前在防疫旅館隔離,卻PO影片吐怨言,看到早餐出現高麗菜快抓狂,更疑似把便當丟到垃圾桶。

今(23)日一早杜力突然在臉書和IG曝光旅館防疫早餐菜色,從影片中看到他拿著一盒便當,有饅頭、炒蛋、高麗菜和花椰菜等,幾乎是常見的家常菜;杜力則無奈地表示,自己沒有不愛吃青菜,但他認為這不該在早餐裡出現,在IG留言說「不是東西不好吃,這就是一個吸管(習慣)」,並對著便當搖搖頭,坦言如果再吃這些他會瘋掉。

杜力不習慣早餐出現高麗菜或花椰菜。(圖/ 摘自杜力IG)

而臉書和IG不少網友看到早餐菜色都覺得還不錯,還大讚滿高級的,卻無法說服杜力,甚至他直接表示,「All these lunch boxes been going to the trash.」,疑似氣得把便當盒丟到垃圾桶;另外也有粉絲好奇杜力希望吃到什麼樣的早餐,他馬上回應,「真正的炒蛋、培根、德式香腸或鬆餅等美式早餐」。

杜力臉書全文:

Taiwan我愛你、有一些東西真的好吃。但我快餓死了。如果有一些真心真愛我的朋友像 @dj_sowhat0411 @michellelilihuang1208 @jerry02262002(謝謝你們)這麼愛我、請你趕快救我的生命!don’t make me call y’all out! Send me some food damn it #dooley #hungry #杜力 #stop #thisiscrazy #bouttocuss