綜藝男星杜力來自美國，在節目《2分之一強》中幽默風趣的個性讓他圈粉無數，他也是出了名的孝順，6月特地飛回美國，只為了給媽媽生日驚喜；日前在家鄉打完疫苗後返台，目前在防疫旅館隔離，卻PO影片吐怨言，看到早餐出現高麗菜快抓狂，更疑似把便當丟到垃圾桶。

今（23）日一早杜力突然在臉書和IG曝光旅館防疫早餐菜色，從影片中看到他拿著一盒便當，有饅頭、炒蛋、高麗菜和花椰菜等，幾乎是常見的家常菜；杜力則無奈地表示，自己沒有不愛吃青菜，但他認為這不該在早餐裡出現，在IG留言說「不是東西不好吃，這就是一個吸管（習慣）」，並對著便當搖搖頭，坦言如果再吃這些他會瘋掉。

杜力不習慣早餐出現高麗菜或花椰菜。(圖/ 摘自杜力IG)

而臉書和IG不少網友看到早餐菜色都覺得還不錯，還大讚滿高級的，卻無法說服杜力，甚至他直接表示，「All these lunch boxes been going to the trash.」，疑似氣得把便當盒丟到垃圾桶；另外也有粉絲好奇杜力希望吃到什麼樣的早餐，他馬上回應，「真正的炒蛋、培根、德式香腸或鬆餅等美式早餐」。

杜力臉書全文：

Taiwan我愛你、有一些東西真的好吃。但我快餓死了。如果有一些真心真愛我的朋友像 @dj_sowhat0411 @michellelilihuang1208 @jerry02262002（謝謝你們）這麼愛我、請你趕快救我的生命！don’t make me call y’all out! Send me some food damn it #dooley #hungry #杜力 #stop #thisiscrazy #bouttocuss