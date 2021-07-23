宜蘭縣23日新增一名新冠肺炎確診病例。（宜蘭縣政府提供／胡健森宜蘭傳真）

中央宣布在27日降級為防疫二級警戒，但多日沒有新增個案的宜蘭縣卻在23日新增一件新冠肺炎確診病例，因應中央宣布防疫降級，縣長林姿妙表示，宜蘭縣因緊鄰雙北市，縣內的餐飲業者是否開放內用，還需要再做綜合考量才會對外宣布，此外，宜蘭縣管的16處風景區以及水、海域，將會依照中央的指引，採「降載開放」的方向辦理，至於開放幅度及管制措施，還在研議中，待確認之後再向外界說明。

縣府表示，宜蘭新增的確診個案案15632是一名30多歲男性，曾在7月16日自行開車到台北與朋友敘舊，7月21日上午出現喉嚨痛、鼻塞、流鼻水、輕微發燒、腰痠背痛等癥狀，之後接獲通知台北友人的朋友確診，案15632立即自行前往便利商店購買家用快篩試劑，快篩結果為陽性，他再自行前往醫院急診做PCR篩檢，結果為陽性確診，CT值11，縣府也立即匡列8人。

對於中央宣布27日降級為防疫二級，縣府各單位在記者會中立場一致，都將依循中央的標準及指引，但對於縣內餐廳是否開放內用，縣長林姿妙則表示，由於宜蘭縣緊鄰雙北，縣府必須再做綜合性的考量之後，再行對外宣布。

至於縣內的風景區方面，縣府工旅處表示，配合中央宣布疫情警戒降為二級，縣府所管轄的風景區、水域、海域，也將會依照中央指引，採「降載開放」方向辦理，但有關於開放的幅度、管制措施還在研議當中，等確認之後再行向外界說明。