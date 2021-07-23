中央流行疫情指揮中心23日宣布27日起至8月9日全國降為二級警戒，許多場域有條件鬆綁、餐飲開放隔板、梅花座內用。基隆市長林右昌表示，基隆市跟進，且中元祭照辦，但不開放一般民眾參與，另外娛樂漁船、遊艇可出海釣魚潛水，但在船上仍要戴口罩、人數降載，漁港垂釣則僅限八斗子東堤防可。

林右昌說，餐飲可內用，採梅花座、需隔板；崁仔頂魚市攤商與民眾，都要維持「雙罩一套」規定，夜市攤商也要「雙罩一套」，市場則取消身分證尾數分流管制；漁港垂釣僅開放八斗子東堤防，其他漁港不准，且因保持社交距離、戴口罩、不吃東西、實聯制；娛樂漁船、遊艇開放出海釣魚潛水，但要降在到原容留人數80％。

林右昌說，基隆嶼登島13日起開放預約，24、25日因颱風延後，26日起才可登島，每日登島總人數限960人，若搭船的民眾，全船都打完疫苗滿14天，就不受船隻載客限制，可滿載，但船仍要定期清消，旅客戴口罩、消毒。

林右昌指出，因中央未開放，大武崙沙灘仍持續關閉，北觀處轄下景點皆開放，包括和平島、外木山、暖東峽谷、泰安、淡蘭、情人湖、海興、大武崙步道，以及東、西岸旅客服務中心，合法旅宿也開放餐飲內用，隔板、保持社交距離，觀光運具恢復「台灣好行濱海奇基」公車的營運，可搭乘。

林右昌還說，雖逢疫情，但基隆百年中元祭的傳承文化不能斷，會繼續辦，但會減少民眾參與並拉大間距，不開放一般民眾及媒體入場放水燈，也不徒步遊行、不表演、不封街管制，禁止飲食，宗親會造冊的人才能參加，沒識別證不能參與。

林右昌說，基隆中元普渡為期1個月，繞境斗燈不進慶安宮安奉，里辦公處不主動舉辦普渡，里民可在家準備供品，機關團體要聯合辦普渡科儀祭拜及接駁車，要指定1名負責人，參與的民眾需造冊，戶外間隔1公尺、室內1.5公尺，不持香，占卜供品採登記、集中擺放，由主辦單位分流發送，宮廟普渡不開放民間參加祭典、不辦平安宴。

另外，他也提到，基隆今天還是＋0，要繼續加油，托嬰服務從無間斷，沒限制收托對象，所有機構人員都已完成疫苗接種，除少部分個人身體因素，接種比率超過9成，日照中心更達95％以上，機構的居家保母也專案接種。

他提到，有補助機構、幼兒園、學校採購量測體溫、酒精手部消毒噴霧機、隔板，也有補助公私立托嬰機構、社區公共托育家園採購空氣清淨機，幼兒園、學校有補助紫外線消毒燈、體溫熱顯儀。

林右昌說，國小老師已有1611人打完疫苗、國中老師1339人，總計2950人，幼兒園老師也全打完，「5重防護力」維護學童健康，社區市長照機構27日後全面恢復開放。