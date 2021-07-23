台灣時間今天晚間19：00東京奧運開幕式將正式點燃，而上午各家媒體也爭相報導關於開幕式及奧運接下來的重點事項，畢竟2020東京奧運已經延後整整一年才舉辦，雖然支持舉辦的人不多，但這仍舊是全世界最關注的焦點大事。

今天早上也公佈幾位參與開幕式聖火傳遞的日本傳奇運動員和知名藝人，其中原本宣佈由歌舞伎明星中村勘九郎擔任最後點燃聖火的角色，另外日本棒球界傳奇球星王貞治、松井秀喜、長嶋茂雄也將加入傳遞聖火的儀式。

不過最新消息傳出擔任最後一棒點燃聖火跑者可能有變更，有機會將這個重責大任交給日本游泳蛙王北島康介或網球好手大坂直美，據日本《日刊體育》報導，今年23歲的大坂直美將在東京奧運開幕式上手持火炬傳遞聖火，也有機會成為最後點火者。

其中一項消息可能間接證明大坂直美將成為最後一棒，因為她原本第一場網球賽從台灣時間7月24日改到7月25日，也許是為了避免參加今天的開幕式過晚，導致隔天比賽準備和休息時間不夠，而且聖火傳遞會強調「男女平等」，因此最終也有可能是一男一女兩名火炬手共同點燃主火炬。

東京奧運會聖火傳遞儀式自3月25日從日本福島縣開始，到今天已經傳遞了121天，今晚火炬將抵達東京奧運會開幕式現場日本國立競技場，這個聖火傳遞儀式對奧運會來說至關重要，也是不變的傳統，最後將由誰負責擔任最後一棒點燃聖火，也成了外界關注的一大焦點。