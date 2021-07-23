遊戲橘子旗下休閒競速遊戲《跑跑卡丁車》，今(23)日起正式推出全新主題【韓國】，將陪伴玩家輕鬆徜徉韓國風情！以韓國景點和文化為背景，共有三大全新賽道、四大主題角色、兩大全新車款「狐火V1」及「山君V1」，本次兩款主題車都可免費取得，活動期間內登入即可領取「狐火V1」，參加活動即可獲得「山君V1」！慶祝全新改版，官方特地規劃豐富活動，包含事前預約獎勵、共有八大獎勵活動，可讓玩家盡情奔馳在韓國街頭，同時獲得各式裝備及道具！

《跑跑卡丁車》韓國主題宣傳影片

全新主題【韓國】上線、兩大全新車款、三大全新賽道、四大主題角色即刻開放！

【韓國】背景故事：2021年韓國，仍存在著神祕的力量，擁有此力量的道士們代代傳承，並安靜地活動著。一日，和平的繁榮山丘上，海盜船長存放在寶物倉庫內的珠子，偶然被打破，釋放出了長時間被封印的九尾狐。在這次旅程中，有什麼神秘故事在等待藍寶一行人呢？

本次道具賽道為「韓國－全州韓屋村」，競速賽道為「韓國－繁華的首爾」及「韓國－釜山的夜晚」。

《跑跑卡丁車》主題新賽道「繁華的首爾」

全新主題車款有「狐火 V1」和「山君 V1」。「狐火 V1」是一般等級道具車，為本次新角色九尾狐搭乘的車款，聚集火焰的型態而成的車款外觀非常亮眼，而「山君 V1」則是一般等級競速車，為本次新角色田禹治搭乘的車款，是老虎的形象設計出的現代式車款！

《跑跑卡丁車》新主題車款

將陪伴玩家在韓國主題的新主題角色共有四位，分別是會使用道術，個性開朗直率的「洪吉童」、擁有魅惑的反轉魅力，對人類的世界充滿好奇心的「九尾狐」、不熟悉道術的使用，外表很可愛且有些傻里傻氣的「一支梅」、高知識且不和妖怪妥協，過去封印九尾狐的「田禹治」。

《跑跑卡丁車》新主題角色

八大獎勵活動同步上線、全新車款、裝備、道具輕鬆GET！

歡慶新主題上線，官方規劃八大獎勵活動：

※事前預約登入活動

慶祝預約人數達標，全服玩家於活動期間內登入皆可獲得全新主題車款「狐火V1(永久)」、活動道具「神秘的狐狸珠」*1、「2021角色齒輪」*1、「2021寵物齒輪」*1、「2021飛寵齒輪」*1、「2021裝飾道具齒輪」*1。

※韓國主題登入活動

活動期間內初登入，即可獲得「韓國主題氣球」*100。

※韓國主題出席任務

活動期間內每日出席及可獲得獎勵，完成任務將獲得加碼獎勵，最多可獲得活動道具「神秘的狐狸珠」*1、外觀「九尾狐尾巴炫光」*1、活動道具「幸運的痞子妹寶石」*34。

※活動通行證登入

活動期間內初登入即可獲得山君V1活動通行證的「活動券」1張，參加活動並達指定等級，即可獲得全新主題車款「山君V1(永久)」。

※賓果2活動

活動期間內，使用「幸運的痞子妹寶石」參加活動，達到賓果滿盤即可獲得「X代神話車款－黃金遊俠X(永久)」。

※韓國SHOWTIME

活動期間內，每日21:00維持上線，即可獲得「幸運的痞子妹寶石」*3、「車款蒐藏品寶箱」*2。

※韓國累積在線活動

活動期間內，可依照累積在線時間，獲得相對應數量的「痞子妹寶石」、「韓國主題聊天室(永久)」。

※神祕的狐狸珠組合活動

活動期間內蒐集「神秘的狐狸珠」可兌換主題角色「九尾狐(永久)」或「幸運的痞子妹寶石」*20。