針對7月27日降為二級警戒，農委會表示，開放部分自然步道、林道、17處國家森林遊樂區、3處平地森林園區、4處林業文化園區與台北植物園、福山植物園戶外場域。

但軌道設施（阿里山林業鐵路、太平山蹦蹦車與烏來台車）、山屋營地、通舖型住宿設施，自然教育中心、生態教育館、自然保護區域（包含自然保護/留區與野生動物保護區）、道路中斷、施工中或途經自然保護區域的自然步道、林道，以及經地方政府依據傳染病防治法相關規定公告管制措施之場域仍暫不開放。

農委會也已公告休閒農場防疫管理措施，提供二、三級警戒相關防疫與應變指引，並設計「休閒農場業者防疫自我檢核表」表單供業者營業管理使用。

措施重點在於入場實聯制、量體溫、全場及各別室內空間之人流總量管制與社交距離維持、工作人員安全防護、場域環境清潔消毒等，全場及室內人流管制分別降為承載量6成及5成。

遊客活動熱區採分批分流或預約制、增設警示標語與動線指引及增加秩序維持人力或廣播，室內外休憩桌椅維持至少室內1.5公尺、室外1公尺社交距離與梅花座座位。

場內涉及餐飲及住宿服務部分除須依相關指引辦理，仍須注意勿邊走邊吃、公共淋浴或通舖住宿不開放，確保場域安全並避免造成傳播感染。

農委會提醒，開放的各森林育樂與教育場域將實施遊客人數管制，國家森林遊樂區入園人數及太平山莊、大雪山莊、松雪樓與奧萬大山莊住宿人數均降為承載量8成，台北植物園提高入園管制至500人，到達管制人數後採一出一進，另福山植物園則維持上網預約每日300人。

入園遊客須量測體溫、全程佩戴口罩，並不得有戶外100人、室內50人以上群聚，且需維持室外1公尺，室內1.5公尺社交距離。遊客於場域內室內外倘有飲食需求，應保持社交距離，用餐完畢即應佩戴口罩且室內公共空間不能飲食。請民眾落實自身健康管理，若身體不適，請避免出遊，並友善對待當地部落環境及野生動植物，同時考量其他使用者與場域工作人員之安全。

各類漁港垂釣區及娛樂漁業漁船將於7月27日起開放，漁港垂釣區採總量管制及單一出入口，依垂釣區範圍訂定最大容納人數且以100人為上限、以白天定時開放為原則、實施實聯制、全程禁止飲食及垂釣區定期清消。漁樂漁業漁船之搭載人員總數降載至乘客定額6成，實施實聯制、全程禁止飲食及每航次結束須全船設施與救生衣清消。