台中市連6天本土零確診、境外、社區快篩陽性「3零」，市長盧秀燕23日表示，台中市疫苗接種作業，統計至今日上午8時，已接種第1劑疫苗有64萬6742人，疫苗應接種率達27.57％、佔全市民總人口數覆蓋率22.93％。

盧秀燕指出，台中昨日AZ疫苗施打人數共3萬7936人，包括快打站2萬4051人、醫療院所1萬3885人；而台中接種第一劑疫苗人數統計至今日上午8時，共64萬6742人，應接種人口為18歲以上市民共234萬5725人，接種率為27.57％，全市民總人口數281萬9930人，接種率占22.93％。

「明天快打站計畫照常進行！」盧表示，因為烟花颱風逐漸北移，減低對台灣的影響，雙北今天沒有停班課，中央也持續配送疫苗，因此市府因應第三輪唐鳳預約系統，明天開設快打站計畫照常進行，但因這幾天天氣不太穩定，還是要請民眾外出接種疫苗時，留意自身安全，記得攜帶雨具。

盧秀燕說，唐鳳第3輪預約系統踴躍，根據統計台中疫苗的需求量是16萬多劑，目前中央已經撥配台中9萬劑，還缺7萬多劑尚待中央撥補，希望疫苗都順利到位，讓台中醫療院所與快打站的施打計畫「照常進行」。